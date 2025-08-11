Pavasović: Dosta je ludovanja o tituli! Kustić nije idealan, ali je bolji od oporbe koja ga ruši...

Novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković za službene stranice Hajduka razgovarao je s voditeljem Harijem Kočićem o aktualnostima u klubu, kojih je mnogo. Nedavno je Pavasović istaknuo kako radi na smjeni Marijana Kustića u HNS-u i da je spreman zajedno s Dinamom podržati predsjednika kako bi to zaustavili.

Goruća tema je i Poljud, koji je početkom srpnja devastirala velika oluja koja je pogodila Split. Pokrenuli su razgovore o sanaciji i gradnji novog stadiona, no za sada nemaju točne planove ni strategiju kako bi to izveli. Spominje se rješenje novog stadiona na Brodarici, a klub i grad takvu ideju podržavaju.

Pavasović-Visković već je jednom bio u Hajduku, ali tvrdi da je sada situacija potpuno drukčija.

- Prošlo je devet godina otkako sam posljednji put bio u Hajduku. Nisam se nadao da ću ikada više biti u bilo kakvoj službenoj ulozi u Hajduku. No vrijeme je napravilo svoje. Osim što stadion izgleda isto ili još malo gore nego u razdoblju kada sam zadnji put bio u klubu, Hajduk je dramatično napredovao. Tada, u prvom mandatu, dvije-tri godine klub je bio u stečaju. Nije imalo ekonomske logike oživljavati ga, ali uspjeli smo - rekao je Pavasović-Visković.

'Kriva slika se stvorila oko Bilića'

Napredak su postigli i u financijskom smislu, i to kada ga nitko nije očekivao.

- Kada kritiziraju sadašnji model, ljudi uvijek pričaju kako je to bilo prije 20-25 godina. Prijašnji model prije ovoga doveo je klub do gašenja. Ovo će izazvati kritike nekih osoba, ali to je istina. Kadrovski su ga opustošili, dugovi su bili ogromni. To sam ponovio i na skupštini. Današnji problemi su kamilica u odnosu na one iz 2011.

Jeste li zadovoljni Upravom?

- Ukratko, jesam. Ne mogu govoriti u ime ostalih članova Nadzornog odbora, ali osobno jesam. Na prvoj sjednici čuli smo izvješća i moram priznati da me prilično iznenadilo upoznati Ivana Bilića. U medijima nije ostavljao dojam kakav ostavlja kada čovjek sjedne s njim. Radi se o stručnoj osobi, tako da nitko u Nadzornom odboru nema prigovora.

Planirate li u narednom razdoblju popuniti poziciju člana Uprave za financije?

- Mora doći netko tko će rasteretiti Bilića jer on trenutačno radi stvari koje predsjednik ne bi trebao raditi. Puno toga bi u budućnosti trebao preuzeti netko drugi.

'Dosta je ludovanja o titulu'

Velik posao čeka klub u poboljšanju infrastrukture. Kako se klub tu treba postaviti?

- Ovaj klub opterećuje jedna šizofrena situacija. Očekivanja navijača cijelo su vrijeme takva da, umjesto da gradimo temelj i nešto na čemu svi moramo dalje graditi, išlo se u gradnju svega ostalog. Od kada su izgradili stadion, malo su toga popravili. Jasno je da je ova situacija neodrživa. Hajduk se mora vratiti jakoj omladinskoj školi, a toga nema bez vrhunskog kampa. Hajduk je proizvod koji ima kupce i može prodati koliko ulaznica želi. Na Poljudu takve kapacitete nema. Moramo ići prema novom stadionu. Po našim izračunima gubimo od pola do milijun eura. Da imamo veći stadion, prihod bi bio puno veći.

Bivši trener Gennaro Gattuso bio je prvi koji je istaknuo problem infrastrukture. Kako vi to doživljavate?

- To je tema koja je uvijek prisutna. Gattuso je bio medijski uvjerljiviji pa su, kad je on to rekao, izvlačili neke spektakularne zaključke. Klub mora i može lobirati, ali klub je dioničko društvo. Imamo vlasnike, Grad Split i Naš Hajduk, i oni nose odgovornost da se pitanje infrastrukture riješi. Dobro je da je Vlada prepoznala dva centra hrvatskog nogometa, Poljud i Maksimir. Dobro je i da Vlada poduzme sve i sufinancira gradnju stadiona, no Grad Split mora dati ključnu podršku. Razlika proračuna Zagreba i Splita je ogromna, oni imaju 17 puta više novca. Zagrebu će biti kudikamo lakše to financirati. Zagreb će dobiti dva nova stadiona jer to može platiti, Split neće jer ne može, i to treba jasno reći. Nema urote, riječ je o financijama.

Istaknuli ste da želite da suvlasnici budu još uključeni.

- Krajem 2000-ih počeo je proces prelaska u dioničko društvo. Kako god bilo, sada smo dioničko društvo i nazad ne možemo. U takvom društvu vlasnici sudjeluju u procesima. NO nije vlasnik, on mora imati podršku vlasnika. Grad i Naš Hajduk moraju biti informirani o tome što se događa, moraju sjesti s predsjednikom i reći što očekuju od nas. Bez toga nećemo moći napraviti iskorak.

Kada će doći do sastanka?

- Razgovaramo, svi su razumni ljudi. Zajedno radimo kako bismo Hajduk usmjerili u smjer u kojem želimo.

Vi ste se vratili, a sada zovete i druge da učine isto.

- Puno ljudi me pitalo što mi to treba. Nije teško i nije muka. Hrabrost treba imati kad imaš četvero djece i tisuću eura plaću, kad je netko u obitelji bolestan… E to je hrabrost. Ili otići u rat. Biti u upravi Hajduka je lijepo. Dok histerija oko kluba ne prestane, nećemo moći dalje. Pogledajte Liverpool, oni su 32 godine čekali titulu. Nemojmo ludovati i raditi cirkus. Ja sam prvi koji je nenormalan za vrijeme utakmice.

'Kustić nije idealan, ali...'

Odnos s HNS-om nije bajan. Naglasili ste da bi se klub trebao približiti Savezu, ali kako bi se trebali postaviti?

- Puno je zla posijano prije desetak godina kada je hrvatski nogomet privatizirala jedna obitelj. Kada se pojavljivalo bilo kakvo protivljenje, tada su ga prozivali jugoslavenstvom ili orjunaštvom. Ono što želim reći jest da Hajduk nikada nije imao problem s Dinamom. Oni su naš najveći sportski rival i klub s kojim ćemo se uvijek i u budućnosti odnositi s poštovanjem, uvažavajući njihove interese. Odnosi među ljudima bili su loši i to je zatrovalo situaciju u nogometu. Sada smo u poziciji da se reprezentacija vratila na Poljud. Imamo primjedbe na Marijana Kustića, ali on je bio ključni čimbenik povratka “vatrenih” na Poljud.

Jesu li razlike postale nepremostive?

- Moj interes je Hajduk, ali postoje crvene crte. Kustić nije savršen, no do sada nije učinio ništa da bi se zamjerio Hajduku. On ima oporbu u Svetini, Šprajceru i sucima iz ere kada je Maleš učinio ono što je učinio. Ako u Savezu postoji moćna grupacija koja pokušava vladati iz sjene ili smijeniti Kustića, ti ljudi su crvena crta i nema prelaska. Hajduk neće razgovarati sa Savezom koji vode Svetina, Šprajcer i ta ekipa. Ne smijemo dopustiti da ljudi koji su se do te mjere kompromitirali vode Savez. Reprezentacija je nešto drugo. Poljud je dom naših igrača i oni će ovdje uvijek biti dobrodošli, ali ti ljudi nikada neće.

Ova izjava prema HNS-u digla je dosta bure. Imate li kontakt s drugom stranom?

- Nemam, niti me zanima što kažu. Smatram da je ono što sam rekao ispravno.

Najveći prostor za napredak?

- Moramo prepoznati gdje smo bolji, koji smjer uzeti i kuda krenuti. Činjenica je da Hajduk ne može funkcionirati ako izigravamo klub iz 70-ih. Moramo se fokusirati na omladinsku školu. Pogledajte koga smo sve doveli – cijela je grupa ljudi stigla s tom namjerom. Među njima je i čovjek koji je šest godina bio šef Barcelonine skautske škole. Svijet se promijenio, moramo skautirati izvan granica i otvoriti se svijetu. Da bismo to radili, moramo izgraditi bolje terene. Hajduk prodaje nevjerojatno mnogo proizvoda, a može još i više. Ti ljudi spremni su financirati cijelu priču. Tu je naša prednost i nadam se da ćemo doći na razinu da to financira naš klub.

Titula?

- Svi od mene očekuju prognozu “32 godine”. Ne pada mi na pamet razgovarati o imperativima. Suludo je reći da moramo osvojiti titulu. Moramo raditi na tome, ali ne smijemo ludovati niti se fiksirati na to. To se oduvijek događalo u Hajduku, ali sada imamo u klubu ljude koji se mogu nositi s pritiskom. Imam velikih primjedbi na one koji zvižde u desetoj minuti.

