Pavasović Visković: Paklena je godina iza kluba, ali uspjeli smo smanjiti proračun za 3 mil. €

Hajduk je proteklih godinu dana prošao kroz brojne izazove, od financijskih obveza i promjena u sportskoj strukturi do pitanja odnosa trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. Danas je situacija stabilnija, a u klubu posebno ističu promjenu načina donošenja odluka. Umjesto novih smjena i početka procesa ispočetka nakon prvih problema, Hajduk je odlučio zadržati postojeću strukturu i dati povjerenje ljudima koji su dobili odgovornost za sportski i poslovni dio kluba.

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Jedan od ključnih poteza bio je dolazak sportskog direktora Roberta Grafa, koji je dobio zadatak provesti novi model sportske politike. O svemu tome je razgovarao predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković s Matom Prlićem za Dalmatinski portal; razdoblje iza splitskog kluba opisao je kao vrlo zahtjevno. Ističe da su odgovornosti unutar kluba sada jasnije podijeljene, dok je financijska disciplina postala jedan od glavnih kriterija pri donošenju odluka. Trošak prve momčadi pritom je, prema njegovim riječima, smanjen za oko tri milijuna eura u odnosu na prošlu sezonu.

Hajduk je izborio nastup u Europi, no u klubu ne žele postavljati rezultatske imperative. Pavasović Visković poručuje da je prioritet stvaranje financijski stabilnog i organiziranog kluba, dok će sportski rezultat trebati biti posljedica kvalitetnog rada i dugoročnog plana.

- Paklena godina je iza kluba. Teško je pobrojati što je pošlo krivo, valjda sve što je moglo. Ugovori koje klub ne može izdržati, momčad koja je svoj zenit prošla, obveze prema dobavljačima... Doduše, rezultat je bio u okvirima onoga što se i očekivalo. Realno, samo je eliminacija od Dinama Tirane bila težak neuspjeh, nitko u klubu nije gajio pretjerane rezultatske iluzije. Sve skupa, teško da je ta godina za nas u klubu mogla biti depresivnija i teža.

Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Probalo se razmišljati izvan okvira, shvatilo se da se jedan koncept potrošio i da treba novi, potpuno svjež i drugačiji pogled. Bilo je još kandidata za sportskog direktora, međutim, predsjednik nas je uspio uvjeriti da je Robert Graf pravo rješenje.

Kaže da trenera nije upoznao, ali da zna kako voditi klub.

- Proces vam je jednostavan: svi se držimo svog posla. Mi nadziremo i odlučujemo o upravi, predsjednik odlučuje tko je sportski direktor, sportski direktor odlučuje tko je trener, trener odlučuje tko igra. Ne znam puno o procesu u sportskom dijelu priče prije nego što stvar dođe na Nadzorni odbor, trenera niti ne poznajem, nikada nismo razgovarali niti se upoznali. Samo znam da za svakog igrača dobijemo jasne razloge dovođenja, jasnu odgovornost u vertikali, financijske parametre koji su u skladu s novom politikom kluba. Nas zanimaju, naime, brojke koje jamče dugoročnu održivost kluba.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Graf je pilikom dolaska znao da nema novaca za odštete.

- Od prvog dana zna da novca za odštete nema, s tom spoznajom je došao i to u klubu nije tema. Vjerujem da mu je plan, kada se steknu uvjeti, dovoditi igrače za koje se mora platiti odšteta, međutim, ostavimo to struci. Mi smo tu da pazimo na brojke. A brojke kažu da nam je trošak prve momčadi manji za 3 milijuna eura nego lani.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Dokaz kako Uprava ima puno više strpljenja je potvrdio izjavom o Garciji.

- Dakle, jasno rečeno, Garcia nema imperativ osvajanja titule. Može biti smijenjen zbog 719 raznih razloga, time se treba baviti Graf, ali neosvajanje titule nije jedan od njih!

Hajduk za pet godina vidi u boljem stanju.

- Vidim ga kao zdrav i organiziran klub, s onim što je ključno – kampom i financijskom urednošću. I nešto više zdrave pameti u okruženju.