Pavasović Visković: Znamo tko je prijavio Hajduk DORH-u. Radi se o grupaciji koja želi kontrolu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić bio je gost Dnevnika u studiju HRT-a gdje je komentirao navode da je USKOK ušao u Hajduk.

- Mi dobivamo anonimne prijave, sad je to eskaliralo baš u sportskim udrugama. Takav je bio i slučaj s Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko tražimo knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je HNK Hajduk, zatražili smo neku dokumentaciju, provjerit ćemo, vidjet ćemo - rekao je.

Iz splitskog kluba oglasio se Ljubo Pavasović Visković koji je ujedno i predsjednik Hajdukovog Nadzornog odbora.

- Nema nikakvog razloga za zabrinutost, gospodin Turudić je vrlo korektno objasnio o čemu se radi, da se nalazimo u periodu kada se DORH-u upućuje čitav niz kaznenih prijava vezano za sportske subjekte u Republici Hrvatskoj. DORH je dužan svaku od tih prijava, koliko god ona bila besmislena, obraditi na adekvatan način i donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku - rekao je za Dalmatinski portal.

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- U tom smislu oni su ovlašteni zatražiti od subjekata na koje se prijave odnose pojašnjenja i dokumentaciju, što je u konkretnom slučaju i napravljeno. Dakle, zatražena je određena dokumentacija od HNK Hajduka, ta dokumentacija je odmah dostavljena onome tko je zatražio i sada su na redu određene aktivnosti DORH-a u smislu provjere tih navoda, kao i u slučaju kada bilo tko protiv bilo koga podnese kaznenu prijavu - objasnio je.

- Naravno da je klubu poznato koje je izvorište ovakve prijave. Koliko god ona bila anonimna, prepoznaje se jasni rukopis jedne interesne grupacije koja rušenjem modela, jer o tome se zapravo u ovoj prijavi radi, želi preuzeti kontrolu nad klubom, ali, naravno, DORH mora napraviti svoje - komentirao je samu prijavu Pavasović-Visković.

- Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio 'korisnih budala' koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja - dodao je.

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Na kraju je bio jasan kako se ne radi o upadu u Hajduk.

- Na kraju samo jedno pojašnjenje da budemo potpuno jasni: ne radi se o nikakvom upadu u Hajduk, radi se o provjerama koje vrši državno tijelo koje je za to ovlašteno. Ponavljam, svaka kaznena prijava u ovoj zemlji se provjerava, koliko god ona besmislena bila. Takva je procedura. Upad je nešto potpuno drugo, a upravo to je ono što se vrlo često u zadnje vrijeme zlonamjerno serviralo kroz određene, prilično opskurne medije, ali ne, nema bojazni, ne radi se o nikakvom upadu i nema nikakvog razloga za brigu niti u Hajduku, niti među onima koji stvarno vole Hajduk.