Pavić i Arevalo prošli u Londonu za već treće finale ove sezone

Hrvatski tenisač Mate Pavić (32) se sa Salvadorcem Marcelom Arevlom (35) plasirao u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova, oni su u polufinalu sa 6-4, 6-3 nadigrali druge nositelje Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Za Pavića i Arevala ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov, u Dubaiju su izgubili završni dvoboj od Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, a u Monte Carlu od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza.

U finalu će Pavić i Arevalo igrati protiv boljih iz ogleda prvih nositelja Heliovaare i Pattena te trećih nositelja Amerikanca Christiana Harrisona i Britanca Neala Skupkog.

Pavić je dosada u karijeri osvojio 42 ATP naslova u parovima, a još je 35 puta gubio u finalu.