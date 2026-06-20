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HRVATSKI AS

Pavić i Arevalo prošli u Londonu za već treće finale ove sezone

Piše HINA,
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Pavić i Arevalo prošli u Londonu za već treće finale ove sezone
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mate Pavić i Marcelo Arévalo plasirali su se u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu pobjedom nad britanskim parom Cash/Glasspool 6-4, 6-3

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Hrvatski tenisač Mate Pavić (32) se sa Salvadorcem Marcelom Arevlom (35) plasirao u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova, oni su u polufinalu sa 6-4, 6-3 nadigrali druge nositelje Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

HRVATSKI AS Pavić s Arevalom u polufinalu ATP turnira u Queen's Clubu
Pavić s Arevalom u polufinalu ATP turnira u Queen's Clubu

Za Pavića i Arevala ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov, u Dubaiju su izgubili završni dvoboj od Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, a u Monte Carlu od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza.

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U finalu će Pavić i Arevalo igrati protiv boljih iz ogleda prvih nositelja Heliovaare i Pattena te trećih nositelja Amerikanca Christiana Harrisona i Britanca Neala Skupkog.

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Pavić je dosada u karijeri osvojio 42 ATP naslova u parovima, a još je 35 puta gubio u finalu.

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