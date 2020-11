Pavić opet pobijedio Mektića i prošao u polufinale Pariza!

Bez obzira na poraz, Mektić i Koolhof su plasmanom u četvrtfinale pariškog Mastersa izborili mjesto među osam najboljih svjetskih parova koji će zaigrati na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni

<p>Splićanin <strong>Mate Pavić</strong> i brazilski tenisač <strong>Bruno Soares</strong> plasirali su se u polufinale <strong>ATP turnira Masters 1000</strong> serije u <strong>Parizu</strong>, gdje su u petak u četvrtfinalu nadigrali Zagrepčanina <strong>Nikolu Mektića</strong> i Nizozemca <strong>Wesleyja Koolhofa</strong> sa 6-1, 7-6 (4).</p><p>Bila je to repriza finala US Opena i nova pobjeda hrvatsko-brazilskog para.</p><p>Pavić i Soares će za mjesto u finalu igrati protiv Austrijanca Juergena Melzera i Francuza Edourda Roger-Vasselina koji su sa 6-0, 7-6 (6) nadigrali Indijca Bopannu i Austrijanca Maracha.</p><p>Bez obzira na poraz, Mektić i Koolhof su plasmanom u četvrtfinale pariškog Mastersa izborili mjesto među osam najboljih svjetskih parova koji će zaigrati na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni te se pridružili Paviću i Soaresu koji su se među prvima kvalificirali.</p><p>Pobjednici US Opena i finalisti Roland Garrosa plasmanom u pariško finale mogu preuzeti vodeću poziciju u utrci za London, odnosno po broju bodova osvojenih u ovoj godini.</p>