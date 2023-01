Pavlek: Izgubili smo deset cm snijega, FIS nas je odbio! Ali čudo je što smo uspjeli napraviti

Mikaela Shiffrin u srijedu je peti put slavila na Sljemenu i najavila povijesni dan za četvrtak. S 82. pobjedom u Svjetskom kupu izjednačila bi se s Lindsey Vonn, no vrijeme nije dopustilo da ju se i šesti put okruni Snježnom kraljicom.

Jugozapadni vjetar i visoke temperature su preko noći napravile velike probleme sljemenskoj stazi pa je FIS otkazao drugu utrku Snježne kraljice koja je bila zakazana za četvrtak popodne.

- Prognoza je bila dosta točna, da će po noći doći jugozapadni vjetar i neće biti potpuno vedro. Svjesni smo da je 15 dana tu nevjerojatno vrijeme, to su rekordne temperature. Taj snijeg nije više takve kvalitete nakon što se baci sol, da smo noćas imali vedru noć, bilo bi perfektno. No, nismo imali, došla je naoblaka i jugozapadni vjetar te staza nije izdržala. Najveći problem je bio na slalom livadi i strmini gdje smo na tri, četiri vrata izgubili pet do deset centimetara noćas i stvarno je tu bilo 15 cm snijega. Da je tu podloga bila tvrda, mogla se održati, ali postojao je veliki rizik da bi došli do zemlje na tim vratima - rekao je direktor reprezentacije Vedran Pavlek.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijelu noć su vrijedni organizatori peglali stazu, pokušavali popraviti rupe i što bolje ju pripremiti za utrku, no vrijeme je bilo nemilosrdno.

- Naš prijedlog je bio da pokušamo postaviti stazu, da se nađu mjesta gdje se može postaviti staza, a nakon toga da FIS odluči o preparaciji. Prognoza je bila da stiže razvedravanje, pa da donesemo odluku u 14.30. To bi bilo dodatno tri, četiri sata posla, ali predstavnici FIS-a su smatrali da to ne bi bilo dobro, njihova odluka je konačna i poštujemo ju te gledamo dalje u budućnost - kazao je Pavlek.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prebacivanje termina za petak pak nije dolazilo u obzir jer je utrka u Kranjskoj Gori već za dva dana. Tako je Sljeme ove godine ostalo na samo jednoj utrci, no nadamo se da će vrijeme ubuduće biti sklonije organizatorima. Obzirom na visoke temperature i sve probleme s kojima su se susreli, Snježna kraljica je i ove godine položila ispit pa ne sumnjamo kako ćemo ju gledati i sljedeće godine.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Gledamo u budućnost, čudo je ovo što smo uspjeli napraviti ovdje, ovo je nezabilježeno, bilo je 15 dana bez "minusa". Sve ekipe su se čudile kako smo usjeli zadržati i te količine snijega. Prezadovoljan sam s jučerašnjom utrkom i ponosan na sve koji su radili, kazao je Pavlek.

Razloga otkazivanja objasnio je i Peter Gerdol, direktor Svjetskog kupa.

- Moramo biti jasni oko toga što se dogodilo ovdje u posljednja dva tjedna. Prije dva tjedna bilo je puno snijega, ali od tada nam vrijeme nije pomoglo. Temperatura nijednom nije bila u minusu u zadnja dva tjedna. Jučer smo imali dobru utrku, skoro nitko nije bio siguran jučer ujutro, ali staza je bila veoma dobra i imala je sve što je potrebno za jednu vrlo dobru utrku. Tijekom noći je došao ovaj topli vjetar, vlaga je vrlo visoka i uništila je površinu snijega. U ovim uvjetima nije moguće garantirati dobru, sigurnu utrku. Takva je odluka, uvijek je teško otkazati utrku, ali danas nismo imali drugog izbora - rekao je pa nastavio:

- Uvijek je teško donijeti odluku da se otkaže utrka. Mi smo tu da radimo utrke, a ne da ih otkazujemo! Ali kada se to dogodi, moramo biti otvoreni i iskreni, imali smo vrlo otvorenu raspravu i zapravo je delegacija odlučila da ne mogu garantirati sigurnu utrku.

