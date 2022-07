Pecotić i Bilješko bore se za pozivnicu za kvalifikacije...

Hrvatski tenisači Matija Pecotić iz TK "Zadar 08" i Domagoj Bilješko iz zagrebačkog TK "Chromos-Savica" borit će se za naslov pobjednika Mastersa serije turnira "Road to Umag by Podravka" i pozivnicu koja im daje pravo nastupa u kvalifikacijama ATP turnira Plava Laguna Croatia Open.

U četvrtak su u umaškom Stella Marisu odigrani polufinalni mečevi. U jednom je 33-godišnji Pecotić s uvjerljivih 6-4, 6-2 nadigrao 21-godišnjeg Kaštelanina Božu Baruna (TK "Resnik"), dok je u drugom, daleko neizvjesnijem dvoboju 25-godišnji Bilješko sa 6-2, 0-6, 10-5 svladao 18-godišnjeg Splićanina Luku Mikruta (TK "Split 1950").

Finalni dvoboj je na rasporedu u petak s početkom u 18 sati.

Matija Pecotić je prošlogodišnji pobjednik premijernog izdanja serije turnira "Road to Umag", a tada je došao i do zadnjeg kola te u tri seta izgubio od Nijemac Daniela Altmaiera koji je kasnije došao čak do polufinala glavnog turnira.

