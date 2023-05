Peđa Mijatović o smrti sina s 14 godina: On nikad nije hodao ni pričao. Ne postoji veći borac...

Predrag 'Peđa' Mijatović legendarni je crnogorski napadač koji je nastupao za Budućnost, Partizan, Valenciju, Real Madrid, Fiorentinu i Levante te reprezentacije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.

Godine 2009. doživio je tešku obiteljsku tragediju, preminuo mu je 14-godišnji sin Andrea nakon duge borbe s teškom bolesti.

- U takvim situacijama kada vam se dogodi da dobijete vijest da s vašim djetetom nešto nije u redu i da su prognoze dosta negativne što se tiče njegove bolesti i njegovog razvoja, onda je to uvijek šok. Zašto baš meni? Što sam ja to skrivio da me Bog tako kazni? Onda shvatiš da se to događa milijunima ljudi, što ti u tom trenutku to ne znaš. On je otišao prije 14 godina, puno je vremena prošlo. To je roditeljski. Bez obzira na karijeru i na sve, za roditelja je jedina najvažnija stvar da djeca budu zdrava. Da li će biti odlikaši, da li će biti uspješna u životu, da li će napraviti karijere, to je bitno, ali sekundarno. Najvažnije je da su zdrava, da su tu, da mogu pričati, da te zagrle, da te pitaju, da ih pitaš, da ti odgovore - ispričao je Mijatović u emisiji "Una, due, tre" na TV Una.

Mijatovićev sin obolio je od hidrocefalusa, teške bolesti koju karakterizira sakupljanje likvora u mozgu i izaziva pojačanje unutrašnjeg pritiska unutar lubanje, tj. kompresiju mozga. Bolest se u liječničkom žargonu naziva "vodena glava".

- Kad se rodio meni je rečeno da će njegov život maksimalno potrajati do sedme godine uz puno sreće. Evo da vam kažem jednu stvar, on je živio 14 godina. On je fenomen! Ne postoji veći borac od njega. On je nadišao sve prognoze s velikim problemima i operacijama. On je živio duplo više nego što su bile prognoze, meni je to za oca bilo fenomen jer se borio. Ako se on mogao boriti, zašto se ne bismo mogli boriti svi mi oko njega? Ne razmišljate što će biti sutra, za šest mjeseci... Jednostavno, od njegove sedme godine svaki njegov dan je bio, ono, vidiš ga, super je, nema krizu, ma fenomenalno. Ideš tim pravcem. Kad se približi ono najgore, onda se malo poremetiš, malo je teško - prisjetio se Peđa, pa otkrio detalje o kojima ranije nije govorio:

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Andrea nikada nije hodao, nikada nije trčao, nikada nije pričao. Ima par nekih stvari smo mi tumačili da govori to što mi mislimo da govori. Kad je bio bez kriza, bio je jedan nasmijani dječačić i to ti ostane u sjećanju. Naravno, ostaju ti i te grozne stvari u sjećanju, ali uvijek se boriš da te lijepe stvari pobijede one loše.

Hidrocefalus je naziv za proširenje komora mozga kojem je prethodilo ili je aktualno povišenje tlaka u središnjem živčanom sustavu. Može biti posljedica različitih bolesti: upala središnjeg živčanog sustava, tumora, krvarenja, ozljeda...

- Eto, ja bih apsolutno sve dao da je on rođen kako treba, da je danas veliki momak s 28 godina, da ima svoju obitelj. To bih učinio, ali je nemoguća misija. Kad god sam pomislio da sam 'wow', čudno neviđeno, igraš dobro, ljudi te vole, daješ neke golove i sve se vrti oko tebe... Uvijek kad sam pomislio "Svaka čast, sve se vrti oko tebe", uvijek se događalo da te njegova bolest dovede na nivo da shvatiš da si ustvari jedno živo biće i da između tebe i drugog roditelja u čekaonici ne postoji nikakva razlika.

Najčitaniji članci