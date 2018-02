Težak pad britanske klizačice: U suzama je prevezli u bolnicu

Ne opet! Držali su se za glavu Britanci nakon što je Elise Christie (27) pala u polufinalu utrke na 1500 metara u brzom klizanju. Udarila je žestoko u ogradu, držala se za koljeno i gležanj i u suzama su je prevezli su bolnicu.

Prema prvim informacijama, ništa nije slomila.

Foto: DAMIR SAGOLJ

Britanskoj klizačici to je drugo izlijetanje na Zimskim igrama u Pyeongchangu, pala je i na utrci na 500 metara. Tamo nije bila kriva, druga klizačica udarila ju je klizaljkom u ruku kojom se pridržavala dok je bila u zavoju.

