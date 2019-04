Pejić brutalno istukao Poljaka: Wolanskog spasio samo sudac

Hrvatski borac Filip Pejić slavio je tehničkim nokautom protiv Poljaka Wolanskog u svom debiju u KSW organizaciji.

Iako je u borbu krenuo opreznije, Pejić je ubrzo na protivnika isuo cijeli svoj arsenal, preuzeo dominaciju, a ubrzo ga i složio fantastičnim high-kickom. Nakon toga je skočio na njega, izudarao ga, a sudac nije imao druge nego prekinuti meč!

>>>VIDEO FANTASTIČNOG NOKAUTA POGLEDAJTE OVDJE<<<

Na istom KSW-ovom događaju borio se i Stipe Bekavac protiv Lukasza Jurkowskog. Bekavac je Jurkowskog porazio prije 13 godina, a sad je Poljak na jedan način dobio svoje zadovoljstvo. Slavio je, no to se dogodilo zbog ozljede koljena hrvatskog borca. Pri pokušaju high-kicka došlo je do ozljede stajne noge, no Jurkowski je svejedno nasrnuo na hrvatskog borca i slavio kao da ga je prebio on sam... Sve je to izgledalo pomalo nesportski.

>>>VIDEO OZLJEDE POGLEDAJTE OVDJE<<<

Kod ovakvih beskontaktnih ozljeda poput Stipine uglavnom se radi o problemima s ligamentima, no valjda je s hrvatskim borcem ipak sve u redu...