Nije se pojavio na ceremoniji dodjele Zlatne lopte. Naravno, kao i svakog šampiona, pogodilo ga je što je bio tek šesti. Organizatori su se sprdali s njim pa objavili njegovu golišavu fotografiju. Skroz neprimjereno. No, on ima način kako ih ušutkati. Radit će još žešće i još jače kako bi sljedeće godine osvojio šestu Zlatnu loptu. A put će popločati novim rekordima. Kao i ovaj put. Čudesni Cristiano Ronaldo je početkom godine zabio 760 golova u karijeri, srušio Josefa Bicana i postao najbolji strijelac u povijesti nogometa. U 37. godini je života, ali ovaj stroj za golove se ne gasi. Sinoć je zabio 801. gol u karijeri! Manchester United je u 14. kolu Premier lige bio bolji od Arsenala (3-2), a čudesni nevjerojatni Portugalac prvo je zabio za 2-1 pa iz penala za 3-2 opet spasio svoju momčad. Carrick je u završnici izvadio Ronalda na njegovo inzistiranje. Portugalac je odmah po izlasku odjurio u svlačionicu, nije niti pričekao kraj utakmice. Neki kažu kako se žurio na WC. Ili je samo otišao proslaviti novi podvig. Brojni velikani bili su dio nogometne povijesti, ali baš nitko zabijao kao Cristiano Ronaldo. Osvojio je brojne trofeje uključujući pet Zlatnih lopti, pet Liga prvaka, Europsko prvenstvo, ali srušio sulude rekorde koji će dugo ostati u njegovom vlasništvu. Najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka, igrač s najviše golova u dresu reprezentacije, najbolji strijelac u povijesti europskih prvenstava, jedini uz Zlatana Ibrahimovića koji je zabio u svakoj minuti utakmice. I možemo tako unedogled. I bez obzira što drugi pričali i koliko god ga kritizirali, on će nastaviti po svome. I dalje će prvi dolaziti na treninge i zadnji odlaziti. Odraditi i teretanu, raditi individualno, trenirati još jače i žešće, ulagati u svoje tijelo i težiti još boljemu. Sve to kako bi svima dokazao da je jedan od najvećih. Glad za uspjehom ga i dalje tjera da bude što bolji i moćniji. Pa vjerujemo kako će u budućnosti srušiti još pokoji rekord. - Nevjerojatno. On napreduje iz utakmice u utakmicu, iz godine u godinu. Želi ostati najbolji i to je to što on radi. Zna kako se motivirati kako bi bio najbolji - kazao je njegov suigrač Bruno Fernandes. Ronaldov nevjerojatan put započeo je prije 18 godina u Sportingu iz Lisabona, a u međuvremenu je postao jedan od najboljih u povijesti. Čak 450 golova zabio je u dresu Real Madrida, 130 za Manchester United, 115 za Portugal, 101 za Juventus i pet za Sporting. A gdje su još svi trofeji. Tri Premier lige, dvije La lige, dvije Serie A, pet Liga prvaka, Superkupovi... Takvim nizom dođemo do broja 34. Kakva je to klasa od igrača i stroj za golove, najbolje je opisao veliki Thierry Henry. - Trebala bi mi dva života da se izjednačim s njim u broju golova. Portugalac je jedan od onih koji je otporan na pritisak pa stoga niti ne čudi informacija da je 215 njegovih golova donijelo pobjedu njegovoj momčadi. Koliko samo njih je donijelo trofeje... Ma da iz slobodnog udarca nije zabio već neko vrijeme, u karijeri je utrpao 49 golova, a postao je i nemilosrdni izvođač penala. Zabio je čak 142, promašio tek 28. Ipak, ne slažu se svi da je Ronaldo najbolji strijelac u povijesti nogometa. Odmah nakon što je Ronaldo početkom godine postao najbolji strijelac u povijesti, iz Brazila je stigao odgovor da je Pele zabio mnogo više od navedenih 757 golova. Prema Dicovim statističarima, kako su zvali Pelea dok je bio dijete, Brazilac je zabio 1283 gola. Da, da, ne možete prevariti pedantne Brazilce. Bez obzira na to bilo riječ o prijateljskim utakmicama ili humanitarnim turnirima, Pele je to sve uračunao u svoju statistiku, a vijesti o tome kako ga je Ronaldo pretekao su ga očito uvrijedile. Pa je tako Brazilac odlučio korigirati svoj opis na Instagramu gdje je napisao 'najbolji strijelac u povijesti nogometa' te dodao kako je tijekom karijere zabio 1283 gola. No, nogometni statističari su utvrdili kako je stao na 757 golova pa uz veliko poštovanje prema njegovom liku i djelu, legendarni Brazilac mora priznati kako ipak postoji netko bolji od njega. A ni ne sumnjamo da će čudesni Portugalac taj svoj učinak još malo poboljšati. S 36 godina je najbolji igrač Uniteda, ove sezone zabio je 12 golova u 16 utakmica i toliko puta ih spasio. Ta glad za uspjehom i nevjerojatna motivacija razlog su zašto je toliko toga napravio u karijeri. I to ga gura dalje i dalje. Zato je tako poseban i zato je jedan od najboljih u povijesti.