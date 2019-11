Peleov sin izašao iz zatvora i postao uhljeb u tatinom klubu

Edson Arantes do Nascimento Pele, nekad, i po mnogima u povijesti, najbolji nogometaš svijeta u karijeri je zabio preko 700 golova, Brazil je tri puta vodio do naslova prvaka svijeta, a većinu karijere proveo je u samo jednom klubu - Santosu. U 21-godišnjoj karijeri samo je posljednje dvije proveo u New York Cosmosu.

Svojim postignućima postao je najveća zvijezda u povijesti Santosa čime je stekao doživotni naklon koje god uprave ili kojeg god vlasnika na čelu kluba. Vremena se mijenjaju, Pele ostaje.

A na račun njegova imena i drugi su pronašli način kako se okoristiti. Santos FC objavio je da je Edinho, punim imenom Edson Cholbi Nascimento, postao tehnički koordinator njihova omladinskog pogona.

Ne bi tu bilo ništa čudno da Peleov sin nije izašao iz zatvora baš nedavno nakon što je 2005. godine optužen za pranje novca i krijumčarenje droge, a nakon brojnih pritužbi 12-godišnju kaznu počeo služiti tek 2017. godine.

Dvije godine nakon uvjetno je pušten na slobodu.

Inače, Edinho je bivši golman koji je za Santos igrao godinu dana u sezoni 1991/92 nakon čega je branio za slabije brazilske klubove.