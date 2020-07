'Penal za Osijek bio je čist! Ali VAR nije pritom pogriješio (!?)'

<p>Ja mislim da je bio penal. Obrambeni je igrač pokušao doći ispred napadača u posjed lopte, nije uspio nego je sapleo igrača u predjelu buta i to je bilo za kazneni udarac, objasnio je HTV-ovo Oko sokolovo <strong>Marijo Strahonja</strong> najsporniji detalj iz utakmice vrijedne Lige prvaka između Osijeka i Lokomotive (1-2).</p><p><strong>VIDEO: Pogledajte kako su osječki huligani napali policiju i pokušali provaliti u teren</strong></p><p>Dogodilo se to u 60. minuti kod rezultata 1-1, kada je Marković faulirao Pilja. Osječani su podivljali, vrijeđali suce i prijetili im, a navijači se pitaju zašto se, pobogu, nije uključio VAR. I onda dolazimo do dobre stare birokracije...</p><p>- VAR se nije oglasio vjerojatno jer su se striktno držali uputa i pravila, u kojima piše da se ne smije uključivati i dati drugi šansu sucu ako nije jasna i očigledna pogreška - objašnjava Strahonja i dodaje:</p><p>- Ja smatram da je taj protokol prekrut jer najvažnija mora biti ispravna odluka. A da je glavni sudac pogledao snimku, sigurno bi donio drugačiju odluku.</p><p>I ne samo to, nego je isti taj protokol kojeg se u 60. minuti slijepo držao, VAR sudac u 95. minuti prekršio! Uključio se za provjeru penala za Osijek, kojeg ni sami Osječani nisu tražili!?</p><p>- To je bila sasvim ispravna odluka suca da nema veze s kaznenim udarcem, a nije dobro da se VAR uključio, iz ne znam kojeg razloga, i bez ikakva uporišta dao sucu drugu šansu - kaže Strahonja.</p><p>Ostale dva sporna detalja iz Gradskog vrta suci su dobro procijenili: prvi Lokomotivin gol bio je čist, a u 71. minuti igrač Lokomotive nije igrao rukom u svom šesnaestercu i Osijek s pravom nije dobio penal.</p>