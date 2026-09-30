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Pep Guardiola uz City: Zajedno ćemo sve prebroditi. Volim vas

Piše HINA,
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Pep Guardiola uz City: Zajedno ćemo sve prebroditi. Volim vas
Foto: Lee Smith
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Komisija je utvrdila da je City između 2009. i 2018. sklopio "lažne" ugovore s nizom svojih komercijalnih partnera

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Bivši menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola (55) podržao je "građane" nakon što je klub proglašen krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po 114 točaka optužnice vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od devet sezona.

Komisija je utvrdila da je City između 2009. i 2018. sklopio "lažne" ugovore s nizom svojih komercijalnih partnera, kao i oslanjao se na "lažne" sporazume s drugima, kako bi umjetno napuhao prihode kluba i smanjio troškove.

Klub je podnosio pogrešno iskazane račune i prikrivao pravo stanje svojih financija od revizora i nogometnih regulatora. Utvrđeno je kako je svrha ovih shema bila umjetno napuhati prihode kluba i smanjiti njegove troškove za više od 900 milijuna funti tijekom dotičnog razdoblja, kako bi se činilo da se pridržava financijskih pravila.

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Foto: Phil Noble

Guardiola je vodio Manchester City 2016. do srpnja 2026. osvojivši na klupi "građana" 20 trofeja pri čemu šest naslova engleskog prvaka, te jednu Ligu prvaka. - Želim da svaki navijač Manchester Cityja zna da sam ovdje, više nego ikada. Uvijek sam bio i uvijek ću biti uz svoj klub, vlasnika, predsjednika, igrače, stručni stožer i vas, naše jedinstvene navijače. Da budem potpuno jasan, zajedno ćemo prebroditi ovo. Volim vas sve - napisao je Pep Guardiola uz emotikon plavog srca.

Uz objavu je postavio i fotografiju na kojoj je s predsjednikom kluba Khaldoonom Al Mubarakom.

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