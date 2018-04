Pep: Policija je znala da će nas napasti, a autobus je uništen...

Loš dan "u uredu" imao je u srijedu Pep Guardiola. Osim što je njegov Manchester City poražen od Liverpoola na Anfieldu s 3-0 u prvom četvrtfinalnom dvoboju Lige prvaka, domaći navijači napali su autobus gostujuće momčadi.

This is how Liverpool fans welcomed the Manchester City team bus 💥 pic.twitter.com/uI5DqgZt57 — LFCVine (@LFCVine) April 4, 2018

Okupljena masa bacala je limenke, boce i baklje na klupski autobus. Nitko od igrača i osoblja nije ozlijeđen, no nastradala su dva policajca. Pep Guardiola smatra da se nisu poduzele sve potrebne mjere predostrožnosti:

- Inače, kad policija zna da će se nešto dogoditi, oni to pokušaju spriječiti. Nisam to očekivao od stanovnika Liverpoola - razočaran je bio trener Cityja.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Mi smo došli igrati nogomet i ne razumijem ovu situaciju. Autobus je uništen, nisam mislio da bi se takvo nešto moglo dogoditi u prestižnom klubu kao što je Liverpool. Nije to Liverpool, to su ljudi, dvojica ili trojica. Nadam se da se to više neće ponoviti.

Klub se ispričao i napade nazvao "potpuno neprihvatljivima", a ranije je pozvao navijače na korektnu potporu svoje momčadi, no to se očito nije dogodilo.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Što se tiče utakmice, Guardiola je bio realan:

- Nemam previše zamjerki. Oni su u prva dva napada zabili dva gola. Osim toga, igrali smo dobro. Sada nam u prvenstvu dolaze Manchester United i Liverpool. Bit će teško, ali mi vjerujemo - zaključio je španjolski stručnjak.

Za Liverpool su zabili Mohamed Salah, koji je u 53. minuti izašao zbog lakše ozljede prepone, Alex Oxlade-Chamberlain i Sadio Mane, a svi golovi pali su u prvom poluvremenu.

Veznjak Kevin de Bruyne nije pridavao toliko važnosti incidentu.

- Bilo je ok. Ne zamjeram navijačima što su to napravili. Događalo mi se to i prije. Osjećaj je dobar. Ja sam u redu s takvim stvarima dok god netko nije ozlijeđen. I ne, nije to utjecalo na igrače, ne mijenja to ništa na stvari. Dok god nema nasilja, takve stvari ne smatram pogrešnima - kazao je belgijski nogometaš.