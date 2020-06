Pep: Sané ne želi ostati u Cityju

Klub mu je već dva, tri puta davao ponude koje je on odbijao, rekao je Guardiola na konferenciji za medije uoči prvenstvenog dvoboja s Burnleyjem

<p>Njemački nogometni reprezentativac <strong>Leroy Sane</strong> odbacio je ponudu za produženje ugovora s Manchester Cityjem i izrazio želju za odlaskom iz kluba, rekao je u petak njegov trener <strong>Pep Guardiola</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Klub mu je već dva, tri puta davao ponude koje je on odbijao - rekao je Guardiola na konferenciji za medije uoči prvenstvenog dvoboja s Burnleyjem.</p><p>Sane ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2021., a već duže vrijeme ga se povezuje s Bayernom koji je pokazao interes za usluge njemačkog reprezentativca.</p><p>"Može otići na kraju sezone, ako se klubovi dogovore. Ako ne bude dogovora, otići će kad mu istekne ugovor", rekao je Guardiola koji nije skrivao da je želio Saneov ostanak.</p><p>"Ima posebnu kvalitetu. No, mi želimo igrače koji žele igrati za klub i ostvarivati ciljeve. On je dobar dečko i doista ga volim. Nemam ništa protiv njega, ali on želi novu avanturu", zaključio je Guardiola.</p>