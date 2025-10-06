Obavijesti

SPREMA SE SPEKTAKL

Pereira izazvao najvećeg: Želim borbu s Jonesom ispred Bijele kuće i to u teškoj kategoriji...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Imao sam pripremljen govor, ali dogodilo se nešto neočekivano. Želim izraziti poštovanje Jonesu i njegovoj obitelji. Molim sve da se pridruže minuti šutnje za njegovog brata, kazao je Pereira nakon pobjede

Alex Pereira vratio se na tron  i odmah najavio pohod na novi, još veći izazov. Na priredbi UFC 320 u Las Vegasu, Brazilac je u samo 80 sekundi nokautirao Magomeda Ankalaeva i ponovno osvojio naslov prvaka u poluteškoj kategoriji. Osim što je osvetio svoj jedini poraz u toj diviziji, Pereira je time postao prvi dvostruki prvak poluteške kategorije nakon Jona Jonesa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ozljeda Jona Jonesa 00:55
Ozljeda Jona Jonesa | Video: Dana White/X

No "Poatan" se nije dugo zadržao na slavlju. Na konferenciji za medije odmah je otvoreno progovorio o svojim planovima.

- Hvala svima na čestitkama, ali sve što želim jest „superfight“. Želim borbu u teškoj kategoriji - rekao je Pereira.

Prije nego što je u ožujku izgubio pojas od Ankalaeva, Pereira je već spominjao ideju prelaska među teškaše i napada na treću titulu, što bi ga učinilo prvim trostrukim UFC prvakom u povijesti. Taj je plan tada morao pričekati revanš s Dagestancem, ali sada, nakon što se ponovno okrunio, Brazilac otvoreno gleda prema vrhu teške divizije i prema Jonesu.

- Uz dužno poštovanje, htio sam zatražiti borbu protiv Jona Jonesa na eventu u Bijeloj kući, ali s obzirom na sve što se dogodilo, nije pravi trenutak da to izgovorim - rekao je Pereira, aludirajući na smrt Jonesova brata Arthura, bivšeg NFL igrača koji je preminuo u 39. godini.

Neposredno nakon pobjede, Pereira je u oktogonu pozvao gledatelje i cijelu dvoranu na minutu šutnje u čast Arthuru Jonesu.

- Imao sam pripremljen govor, ali dogodilo se nešto neočekivano. Želim izraziti poštovanje Jonu Jonesu i cijeloj njegovoj obitelji. Molim sve ovdje i kod kuće da se pridruže minuti šutnje za njegovog brata - rekao je Brazilac.

Jones je reagirao gotovo odmah, kratkom, ali snažnom porukom na X (bivši Twitter).

"Wow Alex"

Arthur Jones bio je uspješan obrambeni igrač u NFL-u, nastupao je za Baltimore Ravenese, s kojima je osvojio Super Bowl XLVII 2013. godine, a kasnije je igrao i za Indianapolis Coltse te Washington Redskinse.

Event u Bijeloj kući, koji se planira povodom 250. obljetnice SAD-a u lipnju 2026., već sada je tema brojnih nagađanja. Jones je nakon objave tog projekta povukao odluku o mirovini i počeo lobirati za nastup na tom povijesnom spektaklu.

Ipak, predsjednik UFC-a Dana White ostaje oprezan.

- Ne mogu dovoljno vjerovati Jonesu da mu prepustim glavnu ulogu na tako važnom događaju. A i Pereira tek što je vratio pojas, ima još borbi u njegovoj kategoriji - izjavio je White, dodavši kako razumije Pereiraovu ambiciju, ali smatra da "nema potrebe bacati ga u tešku kategoriju osim ako to baš silno želi".

MMA: UFC 320 - Ankalaev vs Pereira
Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

- Ne treba mi odricanje pojasa.

Pereira, međutim, ne vidi prepreke.

- Mislim da nije potrebno odricati se pojasa. Svi znaju koliko često se borim, tako da to neće biti problem - rekao je, dodavši da će braniti naslov u poluteškoj kategoriji ako to UFC zatraži.

- Najbolji. Tko god bude najbolji, taj dolazi na red.

