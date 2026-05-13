Perez napao novinarku, brzo je stigao odgovor: Znate li vi išta?

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez našao se na udaru žestokih kritika nakon što je na izvanrednoj konferenciji za novinare, sazvanoj nakon druge sezone zaredom bez velikog trofeja, verbalno napao nekoliko predstavnika medija. U nizu optužbi na račun navodnih medijskih kampanja protiv njega i kluba, Pérez je posebno izdvojio dvoje novinara.

Nakon poraza u El Clásicu od Barcelone, vidno nervozni Pérez sazvao je presicu na kojoj je, umjesto da analizira sportski neuspjeh, najavio prijevremene izbore i krenuo u obračun s novinarima. Dok je kritizirao pisanje uglednog lista ABC, prozvao je novinarku Maríju José Fuenteálamo, autoricu kolumne pod naslovom "Real Madrid i gluhoća gubitnika".

​- Svaki dan napadate Real Madrid. Pogledajte dva članka koja ste danas objavili. Jedan je napisala žena za koju ne znam zna li išta o nogometu ili ne - izjavio je Pérez pred okupljenim novinarima.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor prozvane novinarke. María José Fuenteálamo, inače sveučilišna profesorica i spisateljica, odgovorila je predsjedniku Reala putem svog medija, a njezin je tekst odjeknuo Španjolskom. Istaknula je kako se u svojoj kolumni uopće nije bavila nogometnom taktikom, već onim što Real Madrid kao institucija predstavlja.

"U svojoj kolumni govorila sam o tome što Real Madrid kao povijesna institucija predstavlja društvu. O njegovim bojama, sportskom duhu i vrijednostima. Ne bi bilo važno igra li se na Bernabéu nogomet, košarka ili pikule", napisala je Fuenteálamo.

Zatim se izravno obratila Pérezu, preokrenuvši njegove riječi.

- Gospodine Pérez, rekli ste da ne znate znam li ja išta o nogometu. Ostavili ste otvorena vrata da možda i znam. Da, gospodine predsjedniče, to sam ja. Žena. I kakve veze ima koliko znam o nogometu? Ali znam kakva se šteta događa izvan Bernabeua. Jer ovo nije pitanje nogometa. I sada se ja pitam znate li vi to - poručila mu je.

Objasnila je kako je ključna poruka njezina teksta bila važnost znanja kako gubiti, vrlina kojoj roditelji uče djecu i koju bi trebao pokazivati i veliki klub poput Reala. Španjolska javnost i kolege novinari velikom su većinom stali na njezinu stranu, osudivši Pérezov ispad kao još jedan dokaz da teško podnosi kritike u jednoj od najtežih sezona kluba posljednjih godina.

*Uz korištenje AI-a