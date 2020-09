Perfektna Donna! Izgubila samo tri gema za 3. kolo US Opena...

<p>Hrvatska tenisačica <strong>Donna Vekić</strong> plasirala se u 3. kolo US Opena nakon što je u četvrtak svladala 26-godišnju Rumunjku <strong>Patriciju Mariju Tig</strong> (WTA-88) sa 6-2, 6-1 poslije 69 minuta igre.</p><p>Rumunjska tenisačica zaprijetila je samo na početku susreta, kada je kod 1-1 u prvom setu oduzela servis Donni Vekić. Nakon toga bila je to jednosmjerna ulica u kojoj je dominirala Vekić. </p><p>Bio je to u potpunosti drugačiji meč u odnosu na prvo kolo kada je na jedvite jade pobijedila Kristynu Pliškovu. Imala je jako puno oscilacija u igri, puno bespotrebnih pogrešaka, no ovaj put je protutnjala kroz meč i protivnica nije imala šanse.</p><p>Tako se Vekić u 3. kolu US Opena pridružila Petri Martić i Borni Ćoriću, a večeras će treće kolo pokušati izboriti Marin Čilić, koji igra protiv slovačkog tenisača Norberta Gombosa (ATP-104). </p><p>U sljedećem kolu Vekić ide na pobjednicu susreta između Bugarke Cvetane Pironkove i Španjolke Garbine Muguruze.<br/> </p>