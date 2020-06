Perišić ne želi grijati klupu, ali sad mu se otvara velika prilika

Ivan Perišić postigao je tek drugi gol u 2020. godini, a u cijeloj sezoni je samo četiri puta na travnjaku bio u svih 90 minuta. Kroz godinu ga je mučila ozljeda gležnja, ali i velika konkurencija u Bayernu

<p><strong>Ivan Perišić </strong>opet zabija! Hrvatski nogometaš zabio je u pobjedi (2-1) Bayerna nad <strong>Eintrachtom</strong>, a to mu je tek drugi gol u ovoj 2020. godini. Prvi je put precizan bio još 19. siječnja, Perišić je tada bio strijelac u gostujućoj pobjedi (4-0) Bavaraca kod Herthe.</p><p>Velika konkurencija<strong> (Coman, Müller, Gnabry, Coutinho)</strong> u njemačkom gigantu, ali i pokoja ozljeda gurnuli su ga u drugi plan kod Hansa-Dietera Flicka, no Perišić se ne miri s takvom ulogom. Bez obzira što je ove sezone tek u četiri navrata (a odigrao je 28 službenih utakmica) na travnjaku bio svih 90 minuta.</p><p><i>Sažetak utakmice Bayern - Eintracht i Perišićev gol možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VbBjaDEAF-s" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Hans-Dieter Flick morao je protiv Eintrachta posegnuti za ‘Perjom’, ponajprije zbog <strong>ozljeda Gnabryja i Coutinha</strong>, dvojca vrijednog čak 128 milijuna eura. I tandema koji je višegodišnjim ugovorom vezan za Bayern. Ivan Perišić i dalje je za Flicka samo ‘igrač s posudbe’, pa 55-godišnji trener Bavaraca logično više prilika daje ‘svojim igračima’. A <strong>Perišić </strong>to ipak nije, njegova sudbina ovoga ljeta (ostanak u Bayernu ili povratak u Inter) još nije poznata. </p><p>Hrvatski nogometaš ipak ne odustaje, Perja se ne miri s ulogom ničije, pa ni Gnabryjeve pričuve, a kao što svi znamo njegova klasa je neosporna. Uostalom, bez nje ne bi stigao do Bayerna, ne bi bio niti jedan od glavnih aduta <strong>Zlatka Dalića</strong> u pohodu na svjetsko srebro.</p><p>Ivan Perišić nastupio je u svih šest utakmica <strong>Bayerna </strong>poslije korone, a samo je dvaput (oba puta protiv Eintrachta, po jednom u Kupu i prvenstvu) utakmicu počinjao od prve minute. I u oba navrata teren napustio nakon malo više od sat vremena igre. U tih šest 'post-korona' susreta, hrvatski nogometaš skupio je tek 199 minuta. No, nastavi li Perišić zabijati, prilika i golova (na njegovom kontu) bit će još i više...</p><p><strong>Serge Gnabry</strong> danas je jedan od ponajboljih igrača Bayerna, a polufinale Kupa je propustio zbog problema s leđima. Koji i nisu tako bezazlene prirode. <strong>Philippe Coutinho</strong> se muči s gležnjem, a Brazilac je ionako već na izlaznim vratima Bavaraca. I tu se sada Perišiću nudi velika prilika, pa i nova šansa za dokazivanje svom treneru. </p>