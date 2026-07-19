Perišić ni na odmoru ne miruje! Pokazao mišiće i trči gol do pasa

Ivan Perišić (37) podijelio je snimku koja je ostavila pratitelje bez riječi. Usred ljetnog odmora na otoku Drvenik Mali, malom otočiću ispred Trogira sa svega 150 stanovnika, Perišić trči gol do pojasa po protupožarnom putu na punoj ljetnoj vrućini.

Samo dva tjedna ranije zabio je Portugalu u 158. nastupu za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, a iza njega je iscrpljujuća sezona s PSV-om u kojoj je u 78 utakmica postigao 26 golova i dodao 27 asistencija te bio jedan od najzaslužnijih za dva uzastopna naslova.

Foto: screenshot/Instagram

Perišić je odavno poznat po fanatičnoj predanosti, ljubitelji su u nevjerici pratili kako se vraćao od teških ozljeda ranije nego što se očekivalo, zahvaljujući stalnom radu i vježbanju.

S 37 godina, nizom trofeja iza sebe i dugom karijerom u najvećim europskim klubovima, još uvijek ne zna što je pravi odmor.