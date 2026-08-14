Obavijesti

Sport

Komentari 0
UPUTIO PODRŠKU

Perišić nije mogao spavati zbog požara u Omišu: Sveti Florijane, čuvaj naše obitelji i sva mjesta

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Perišić nije mogao spavati zbog požara u Omišu: Sveti Florijane, čuvaj naše obitelji i sva mjesta
6
Foto: Instagram story
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posebno budi uz vatrogasce i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge - napisao je.

Admiral

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić poslao je poruku podrške vatrogascima koji gase veliki požar u Omišu i okolici. Požar koji je izbio u četvrtak navečer jedan je od najtežih požara u hrvatskoj povijesti, a Perišić, inače rođen u Omišu tijekom noći nije mogao spavati. 

'Vatreni' je na svom Instagram profilu dijelio storyje o mjestu za prihvat evakuiranih građana i ostale korisne informacije, a napisao je i poruku:

- Sveti Florijane, zaštitniče opasnosti od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge - napisao je. 

Foto: Instagram story
Foto: Instagram story
Foto: Instagram story
Foto: Instagram story

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo
POGLEDAJTE VIDEO

VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo

Hajduk je s ukupnih 9-2 protiv Žalgirisa izborio 4. pretkolo Konfrencijske lige gdje ih čeka poljski Rakow

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026