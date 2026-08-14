Perišić nije mogao spavati zbog požara u Omišu: Sveti Florijane, čuvaj naše obitelji i sva mjesta

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić poslao je poruku podrške vatrogascima koji gase veliki požar u Omišu i okolici. Požar koji je izbio u četvrtak navečer jedan je od najtežih požara u hrvatskoj povijesti, a Perišić, inače rođen u Omišu tijekom noći nije mogao spavati.

'Vatreni' je na svom Instagram profilu dijelio storyje o mjestu za prihvat evakuiranih građana i ostale korisne informacije, a napisao je i poruku:

- Sveti Florijane, zaštitniče opasnosti od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge - napisao je.

Foto: Instagram story

Foto: Instagram story

Foto: Instagram story