Perišić je isključen nakon prekršaja na Marcu Cucurelli, a kaznu će odraditi 12. studenoga na gostovanju kod Engleske. Tri dana poslije imat će pravo nastupa protiv Češke na osječkoj Opus Areni
Perišić saznao kaznu za Ligu nacija, Bilić priprema zamjenu?
Ivan Perišić neće moći pomoći Hrvatskoj na Wembleyju, ali bit će na raspolaganju Slavenu Biliću za završni dvoboj skupine Lige nacija protiv Češke. Zbog crvenog kartona protiv Španjolske u Splitu dobio je jednu utakmicu suspenzije, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti, kojem su kaznu potvrdili iz HNS-a.
Perišić je isključen nakon prekršaja na Marcu Cucurelli, a kaznu će odraditi 12. studenoga na gostovanju kod Engleske. Tri dana poslije imat će pravo nastupa protiv Češke na osječkoj Opus Areni, tvrdi isti izvor. "Vatreni” se okupljaju 9. studenoga, a Bilića čeka odluka kome povjeriti lijevu stranu napada u Londonu. Marin Šotiček navodi se kao potencijalno rješenje, no ostaje vidjeti hoće li ga izbornik uvrstiti na popis.
Perišić je nakon reprezentativnog ciklusa odigrao tri utakmice za PSV, posljednju u pobjedi kod Porta 1-0 u Ligi prvaka. Dvaput je pucao prema golu, ali nije uspio svladati Dioga Costu.
U nizozemskom prvenstvu ove sezone ima dva gola i asistenciju, dok u tri nastupa u Ligi prvaka još čeka prvijenac. S PSV-om ga u nedjelju čeka derbi protiv Feyenoorda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+