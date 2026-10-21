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DOBIO CRVENI

Perišić saznao kaznu za Ligu nacija, Bilić priprema zamjenu?

Piše Luka Tunjić,
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Perišić saznao kaznu za Ligu nacija, Bilić priprema zamjenu?
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Perišić je isključen nakon prekršaja na Marcu Cucurelli, a kaznu će odraditi 12. studenoga na gostovanju kod Engleske. Tri dana poslije imat će pravo nastupa protiv Češke na osječkoj Opus Areni

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Ivan Perišić neće moći pomoći Hrvatskoj na Wembleyju, ali bit će na raspolaganju Slavenu Biliću za završni dvoboj skupine Lige nacija protiv Češke. Zbog crvenog kartona protiv Španjolske u Splitu dobio je jednu utakmicu suspenzije, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti, kojem su kaznu potvrdili iz HNS-a.

Perišić je isključen nakon prekršaja na Marcu Cucurelli, a kaznu će odraditi 12. studenoga na gostovanju kod Engleske. Tri dana poslije imat će pravo nastupa protiv Češke na osječkoj Opus Areni, tvrdi isti izvor. "Vatreni” se okupljaju 9. studenoga, a Bilića čeka odluka kome povjeriti lijevu stranu napada u Londonu. Marin Šotiček navodi se kao potencijalno rješenje, no ostaje vidjeti hoće li ga izbornik uvrstiti na popis.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Perišić je nakon reprezentativnog ciklusa odigrao tri utakmice za PSV, posljednju u pobjedi kod Porta 1-0 u Ligi prvaka. Dvaput je pucao prema golu, ali nije uspio svladati Dioga Costu.

U nizozemskom prvenstvu ove sezone ima dva gola i asistenciju, dok u tri nastupa u Ligi prvaka još čeka prvijenac. S PSV-om ga u nedjelju čeka derbi protiv Feyenoorda.

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