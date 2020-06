Perišić slavi: Bayern do osme uzastopne titule u Bundesligi

<p>Prije osam godina <strong>Ivan Perišić</strong> osjetio je kako je to osvojiti <strong>Bundesligu</strong>. Bilo je to 2012. godine u dresu<strong> Borussije Dortmund </strong>prije dominacije Bayerna, a u međuvremenu je mijenjao adresu boravišta i igrao za<strong> Wolfsburg i Inter</strong>.</p><p>Nakon osam godina, hrvatski nogometaš će opet do dugo u noć slaviti novo osvajanje njemačkog prvenstva! Bayern je u 32. kolu Bundeslige pobijedio Werder 1-0 golom Roberta Lewandowskog i tako matematički osigurao naslov dva kola prije kraja. Imaju deset bodova više i utakmicu više u odnosu na Borussiju Dortmund, ali sada je postalo jasno da će se titula opet slaviti na Allianz Areni. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nije nastupio.</p><p>Prije godinu dana Bavarci su na čelu s Nikom Kovačem kao trenerom proslavili naslov u posljednjem kolu, a ovaj put je u osvajanju sudjelovao Ivan Perišić. Tu je sve očito. Ako želite osvojiti titulu, dovedite Hrvata! Sezona je krenula turbulentno uz puno uspona i padova, sve je palo na Kovačeva leđa koji ne napustio klub, a na njegovo mjesto stigao je Hasi Flick. Uspio je stabilizirati momčad i nevjerojatnom serijom osigurati titulu dva kola prije kraja.</p><p>Bavarcima je ovo ukupno čak osmi uzastopni naslov u prvenstvu, a zanimljivo je da su upravo Ivan Perišić i Borussia osvojili posljednji naslov prije bavarske dominacije. A što se tiče ukupno, Bayernu je ovo 30. titula u domaćem prvenstvu.</p><p>Perišićeva vitrina je ipak malo praznija. Osim dvije Bundeslige, osvajao je njemački kup s Wolfsburgom i Borussijom.</p>