Perišić zabio poput Mandžukića! Bayern jedva do finala Kupa...

<p>Hrvatski reprezentativac <strong>Ivan Perišić</strong> tri mjeseca se oporavljao od ozljede gležnja, a čini se da je to sada stvar prošlosti. Nakon što je tri utakmice zaredom svoju priliku tražio s klupe, trener <strong>Hansi Flick </strong>ga je stavio u prvu postavu protiv Eintrachta (2-1) u polufinalu Kupa i pogodio!</p><p>Bayern je poveo već u 14. minuti golom Perišića koji je sjajno pratio razvoj situacije. Robert Lewandowski poveo je loptu u kontru, došao do ruba šesnaesterca gdje ga je srušio gostujući stoper. Lopta je potom završila na nogama Thomasa Mullera koji je na vrijeme uočio Perišića koji je utrčavao u kazneni prostor Eintrachta. </p><p>Ubacio je, a hrvatski reprezentativac je u padu glavom, baš kao što je znao raditi i Mario Mandžukić, sjajno pogodio za 1-0 vodstvo Bavaraca. Omišanin je utakmicu započeo na svojem lijevom krilu i bio je konstantna opasnost.</p><p>Ovo mu je prvi gol nakon 19. siječnja i ukupno šesti u dresu njemačkog velikana. </p><p>Bayern je žestoko pritiskao u prvom poluvremenu, ali drugom dijelu kao da je na teren izašla neka druga momčad. U 70. minuti došlo je do pada koncentracije i Da Costa je izjednačio na 1-1. Zavladala je panika u redovima Bayerna, ali samo pet minuta poslije sjajni Lewandowski je zabio svoj 45. gol u sezoni za vodstvo od 2-1...</p><p>Bavarci su se tako plasirali u finale Kupa gdje će igrati protiv Bayerna iz Leverkusena...</p>