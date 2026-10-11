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VIDEO: PREKRASAN POTEZ

Pero Bombardero kao Modrić. Pogledajte varaždinsku 'jogu bonito', preskočili su Dinamo

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 0-1 Trenutak genijalnosti Petra Bočkaja iz 40. minute, asistencija vanjskom stranom kopačke u stilu Luke Modrića, i realizacija Luke Mamića, donijele su narančastima iz baroknog grada pobjedu nad lokosima za preuzimanje drugog mjesta, dva boda ispred Dinama i jedan iza vodećeg Hajduka uoči gostovanja na Poljudu idući vikend.

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Sažetak Lokomotiva - Varaždin VIDEO
Sažetak Lokomotiva - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

VIDEOSAŽETAK S OPUS ARENE

MESSI, JESI TO TI? Pogledajte spektakularne golove Istre u preokretu protiv Osijeka 3-1

OSIJEK - ISTRA 1-3 "Zeleno-žuti" su pred 6012 gledatelja srušili "bijelo-plave" preokretom. Nakon što je Šimun Mikolčić u drugoj minuti zabio iz slobodnjaka, do poluvremena su gosti iz Pule izjednačili fenomenalnim volejem Antonija Maurića s 20 metara, a u nastavku su pogađali Nik Škafar-Žužić i Dukan Ahmeti, koji je prije gola nanizao petoricu domaćih igrača u stilu Lea Messija.

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Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 VIDEO
Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
POLICIJA OBJAVILA SNIMKU

VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti

Englez Luke Plumey (27), koji je lani snimljen kako tijekom policijske potjere vozi autocestom M56 brzinom od 256 km/h, u utorak je na Krunskom sudu u Chesteru osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetnu kaznu od godinu dana i zabranu vožnje na dvije godine. Na šokantnoj snimci zbog koje je završio na suđenju vidi se kako u svojem Audiju juri autocestom i provlači se kroz promet, a policija ga za to vrijeme progoni po zaustavnoj traci. Osim uvjetne zatvorske kazne i zabrane vožnje, Plumleyju je naloženo da položi produženi vozački ispit.

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Policijska potjera u Engleskoj VIDEO
Policijska potjera u Engleskoj | Video: 24sata/facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: USKOK sumnja na mrežu od 19 ljudi i sedam tvrtki uključenih u nezakonito zbrinjavanje otpada, a među uhićenima je i član uprave tvrtke CE-ZA-R. U Našicama su prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Jedanaest vagona teretnog vlaka iskliznulo je iz tračnica kod Meje, a u Zagrebu su vozači satima ostali blokirani u garaži Centra Cvjetni. Moody's je podignuo kreditni rejting Hrvatske, dok su vatrogasci na području Vrgorca zbog suše isporučili 500 kubika vode.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... | Video: 24sata/Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove

HAJDUK - DINAMO 2-1 "Bili" su nakon više od 600 dana pobijedili Dinamo i to u praktički nemogućim uvjetima. Beljo je doveo "modre" u prednost lijepim golom, ali tri minute kasnije McKenna je zabio autogol na ubačaj Hrgovića. Preokret domaćima je preciznim udarcem donio Bamba, a onda je krenula ludnica. Kiša je potpuno natopila teren, lopta se jedva kretala, a Hajduk je izdržao i sada je prvi

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRESNA VEČERNJA VOŽNJA

VIDEO Drama na Maksimirskoj cesti: 'Tramvaj je počeo gorjeti, ljudi su u panici istrčali van...'

Vožnja tramvajem u petak kasno navečer zagrebačkom Maksimirskom cestom pretvorila se u stres i strah za građane koji su bili u njemu. Tramvaju je planuo krov pa su putnici morali bježati. Ozlijeđenih nema.

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Gorio tramvaj na Maksimiru VIDEO
Gorio tramvaj na Maksimiru | Video: snimili čitatelji 24sata

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