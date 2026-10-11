VIDEO: PREKRASAN POTEZ
Pero Bombardero kao Modrić. Pogledajte varaždinsku 'jogu bonito', preskočili su Dinamo
LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 0-1 Trenutak genijalnosti Petra Bočkaja iz 40. minute, asistencija vanjskom stranom kopačke u stilu Luke Modrića, i realizacija Luke Mamića, donijele su narančastima iz baroknog grada pobjedu nad lokosima za preuzimanje drugog mjesta, dva boda ispred Dinama i jedan iza vodećeg Hajduka uoči gostovanja na Poljudu idući vikend.
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