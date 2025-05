Pet razloga zašto će pobijediti Dinamo: Puno veća kvaliteta, iskustvo i sjajni Luka Stojković!

Hajduk i Dinamo sastaju se u subotu od 16 sati u 33. kolu HNL-a. Sve su oči uprte u Poljud. Tko će slaviti - 'bili' ili 'modri'? Povijest, strast i emocije... Jedno je sigurno, čeka nas najveća utakmica ove sezone. Donosimo vam pet razloga zašto će pobijediti Hajduk.

Kvaliteta igračkog kadra

Dinamo da se ne lažemo i dalje ima najbolji kadar u hrvatskom nogometu. Daleko. Ako ćemo gledati prošlo kolo, u dresu Hajduka su u napadačkoj liniji uz Livaju bili Bamba, Rusin i Brajković, igrači koji u Dinamu vjerojatno ne bi bili niti na klupi. Zagrepčanima na klupi sjede Hoxha koji je na Europskom prvenstvu radio probleme i Španjolcima, Kulenović koji je ove sezone postigao 19 golova (jedan više od Livaje), pa i pojedinci poput Cordobe ili Mbukua. I sigurni smo, svi bi oni imali mjesta u prvoj momčadi Hajduka. A dok su na Opus Areni društvo Livaji radili Brajković, Rusin i Bamba, oko Dinamovog su napadača (Kange) protiv Rijeke ordinirali Pjaca, Baturina i Stojković. U nogometnom prijevodu - nebo i zemlja. Dinamo je jači na većini pozicija, dojma smo kako bi mali broj Hajdukovih igrača danas zaigralo u početnoj postavi "modrih". I to Dinamo mora iskoristiti, to mora biti velika prednost na strani Zagrepčana.

Iskustvo velikih derbija

I ovo je velika, jako velika stvar. Dinamo će danas biti puno iskusnija momčad od Hajduka. OK, Sandro Perković ne može računati na ozlijeđenog Arijana Ademija iza kojeg je čak 40 velikih derbija, ali pojedinci poput Ristovskog, Theophilea, Pjace, Mišića ili Petkovića su prošli velik broj ovakvih utakmica. Pa ako hoćete i velikih natjecanja. Samo ta petorka iza sebe ima 115 utakmica protiv Hajduka (neke i u dresu Rijeke i Lokomotive), tu su upisali čak 57 pobjeda nad najvećim rivalom. I to se iskustvo ne može kupiti, dečkima poput Pukštasa, Hrgovića, Prpića li Durdova treba još puno takvih dvoboja, puno takvog iskustva da bi u ovakvoj situaciji mogli postati junaci derbija. Mišiću će ovo biti i prvi derbi ove sezone, a Dinamo s njim i bez njega nije ista momčad. Uostalom, u Splitu su mogli prošle sezone vidjeti kako Dinamo izgleda s Mišićem na terenu.

Prošlosezonska osvajanja Poljuda

Dinamo je prošle sezone na Poljudu pokazao kako to izgleda kad su Zagrepčani motivirani, nabrijani i "napaljeni". A vjerujte, takav Dinamo danas stiže u Split. Velik broj Hajdukovih igrača dobro se sjeća prošlosezonske situacije, dvije utakmice kad su dinamovci pod velikim pritiskom stigli u Split, pa u oba navrata (kup i prvenstvo) slavili s 1-0. A ako je Dinamo tada mogao "riješiti" Hajduk, onda može i ove sezone kad je jači za Pjacu, Torrentea, Kangu... Zagrepčani su već dokazali kako mogu u ovakvim dvobojima biti pravi, kako znaju osvajati Poljud. A danas će biti jači i za Brunu Petkovića. Dinamo ima kvalitetu, ima kadar, vidno je motiviran, u Maksimiru su svi spremni kako im je danas - utakmica sezone. Baš kao što su lani na Poljudu bile dva puta. I obje je Dinamo dobio. Tako to rade prvaci, tako to rade velike momčadi....

Luka Stojković

E, taj je dečko ozbiljna klasa. I daleko najbolji igrač Dinama ovog proljeća. Dinamo u svom rosteru ima dvojicu stalnih reprezentativaca (Baturina i Sučić), dečke koji igraju sjajno za "vatrene", ali prva violina "modrog" proljeća danas je - Luka Stojković. Bez obzira igra li na lijevom ili desnom krilu, na "osmici" ili "desetki" - on je taj. Igrač prevage. Stojković je u nešto manje od pola sezone isporučio četiri gola i pet asistencija, njegova bi statistika bila puno "jača" da je na terenu proveo i dio jeseni. Riječ je o igraču ritma, dečku koji igra u oba smjera i koji živi za ovakve utakmice. Stojković je "domaći dečko", njemu ne treba posebno objašnjavati dugogodišnje rivalstvo Dinama i Hajduka. On je ove kalendarske godine najbolji, ali i najnepredvidljiviji igrač Dinama. Stalno igra u visokom intenzitetu, a dobro zna što navijačima znače ovakve utakmice. A ako će (opet) zaigrati na lijevoj strani, Hrgović ga jako teško može čuvati...

20 godina čekanja

Hajdučki puk već 20 godina čeka naslov, a Splićani su u tom periodu često puto imali puno bolje momčadi, pa i puno bolje kolektive od ovog kakvim danas raspolaže Gennaro Gattuso. OK, Splićani možda i nisu imali tako dvije jake karike poput Livaje i Rakitića, ali su igračkom kvalitetom uvijek bili bliže Dinamu. Puno bliže nego danas. Hajduk je u jako lošoj form, Splićani su u zadnja četiri kola uhvatili tek dva boda (jedan i u 98. minuti), teško je očekivati da će se vaditi baš na Dinamu. Hajduk ne stvara puno prilika, u zadnjih sedam utakmica tek su jednom zabili iz igre, a to je za momčad koja u Ligi prvaka skupi 11 bodova ipak premalo. Općeg smo dojma kako se Hajduk pomalo i pribojava titule, svaki put kad su na vrhu ljestvice, Gattusova momčad napravi veliku pogrešku u koracima. A ako na prepunom Poljudu ne možete svladati Lokomotivu (remi) i Istru (poraz) otkud vam pravo nadati se nečemu i protiv Dinama? Još uvijek daleko najbolje momčadi Hrvatske.