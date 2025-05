Pet razloga zašto će pobijediti Hajduk: Samo Istra 'osvojila' Poljud, Gattuso zna s Dinamom

Hajduk i Dinamo sastaju se u subotu od 16 sati u 33. kolu HNL-a. Sve su oči uprte u Poljud. Tko će slaviti - 'bili' ili 'modri'? Povijest, strast i emocije... Jedno je sigurno, čeka nas najveća utakmica ove sezone. Donosimo vam pet razloga zašto će pobijediti Hajduk.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači ispraćaju igrače Hajduka

Pokretanje videa... 00:53 Navijači ispraćaju igrače Hajduka | Video: Davor Kovačević/24sata

Domaći teren

Sve donedavno Poljud je bio neosvojiva utvrda za sve hrvatske klubove, jedinu pobjedu u Hajdukovom domu ove sezone ostvarila je Istra, i to u 31. kolu. Hajduk je na Poljudu odigrao 16 utakmica, ostvario je 11 pobjeda, četiri remija i jedan poraz, uz gol razliku 28-10. Osvojio je 37 bodova, najviše od svih prvoligaša na domaćem terenu, konkretno, jedan bod više od Dinama na Maksimiru i čak pet više od Rijeke na Rujevici. Domaći teren je velika prednost Hajduka i to će biti i u subotnjem ogledu. U javnosti se stvara narativ da samo Hajduk igra loše, no činjenice to demantiraju, jer taj i takav Hajduk je poravnat s Rijekom na vrhu ljestvice i bod ispred Dinama, zabio je više golova od Rijeke i primio manje od Dinama, a oba konkurenta u raspletu sezone dolaze mu na Poljud, na kojem su, ponavljamo izgubili jednu prvenstvenu utakmicu u cijeloj sezoni.

Derbi s Dinamom

U tri prethodna derbija Hajduk je bio bolji od Dinama, Gennara Gattusa nisu uspjeli svladati ni Sergej Jakirović, ni Nenad Bjelica, a niti njegov nekadašnji suigrač Fabio Cannavaro, a sada je na klupi Dinama Sandro Perković... Jakirovića je Gattuso svladao u Maksimiru golom Marka Livaje, Bjelicu na Poljudu golom Nike Sigura, dok je Cannavaro na Maksimiru držao prednost 2-1 sve do samog kraja utakmice u kojoj je imao i dva igrača manje, ali je u nadoknadi vremena zabio Filip Krovinović za konačnih 2-2. Zakon velikih brojeva sugerira da bi do pobjede mogao Dinamo, no tri dosadašnja međusobna ogleda u prednost ipak guraju Hajduk.

Marko Livaja

Marko je najbolji igrač, strijelac i asistent Hajduka, ali i cijele lige, on na svojim leđima vuče Hajduk već godinama, i ako netko može riješiti pitanje pobjednika u derbiju, onda je to on. Koliko je Livaja dominantan i koliko je Hajduk ovisan o njemu najbolja je potvrda to što i u ovoj sezoni predvodi ljestvicu strijelaca kluba s 18 golova, a prvi do njega je već zaboravljeni Yassine Benrahou s tri, koliko imaju i Bruno Durdov, Anthony Kalik, Niko Sigur, Filip Krovinović, Filip Uremović i Bamba. Livaja je skupio i najviše asistencija, čak 10, a prvi do njega je Šimun Hrgović koji je šest puta asistirao suigračima za gol. Livaja je sudjelovao u više od pola Hajdukovih golova u ovoj sezoni, a protiv Dinama je posebno inspiriran, u 16 ogleda ima po šest pobjeda i remija te četiri poraza, a zabio je šest golova i dva puta asistirao...

Atmosfera

Poljud je već danima rasprodan, na stadionu će se natiskati više od 33.000 gledatelja i nema sumnje da će i u subotu stvoriti poticajnu atmosferu za svoje ljubimce, atmosferu koja će nositi igrače od prve do zadnje minute. Ne manje važno, Hajduk ima bod više od Dinama i bolji je u međusobnim ogledima, što bi u slučaju istog broja bodova značilo da bi Splićani postali prvaci. A to im otvara mogućnost kontroliranog ulaska u utakmicu, jer Dinamo mora pod svaku cijenu tražiti sva tri boda... Ako je suditi po zadnjim odigranim utakmicama, Hajduk ne izgleda dobro, u seriji je od četiri utakmice bez pobjede, ali suditi o nekoj momčadi na uzorku od četiri utakmice, od kojih su u tri veći dio odigrali s igračem manje, bilo bi potpuno pogrešno.

20 godina čekanja

Hajdučki puk već 20 godina čeka naslov, a u tom razdoblju nikad nisu bili bliže nego ove godine. Dva domaća ogleda protiv izravnih konkurenata, Dinama i Rijeke, te dva gostovanja kod momčadi iz donjeg doma, Gorice i Šibenika, stoje im na putu do raja. Možda je otrcana fraza, ali da je netko bilo kome s Poljuda ponudio ovakav scenarij na početku sezone, svi bi ga potpisali. Baš svi... Da Hajduk odlučuje o svojoj sudbini i naslovu u izravnim ogledima na svom terenu. Prilika je tu, Hajduk u Gattusu, Rakitiću, Livaji, Krovinoviću, Uremoviću, Melnjaku, Elezu..., ima dovoljno iskustva da pobjedom nad Dinamom utrku za naslovom prvaka na željeni način privedu kraju. Ulog je velik, nije u pitanju samo naslov nego i prilika da se klub financijski stabilizira, ali Hajduk je u tri prethodna ogleda s Dinamom pokazao da je to itekako moguće...

Standings provided by Sofascore