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SPORTSKA METROPOLA

Pet trofeja - jedan grad! Zagreb slavi titule u vaterpolu, odbojci, nogometu, rukometu i košarci

Piše Jakov Drobnjak,
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Pet trofeja - jedan grad! Zagreb slavi titule u vaterpolu, odbojci, nogometu, rukometu i košarci
Slavlje u Zagrebu nakon Dinamova osvajanja dvostruke krune | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb je pomeo konkurenciju i uzeo pet naslova! Dinamo, Rk Zagreb, Cibona, odbojkaši i vaterpolisti Mladosti ispisali su povijest

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Zagreb je ove sezone slavio pet naslova prvaka države i ponovo postao sportska metropola. Zagrebački klubovi pomeli su konkurenciju u pet sportova što se dogodilo prvi put nakon čak 18 godina. Trofeji prvaka u nogometu, rukometu, košarci, odbojci i vaterpolu ove su sezone stigli pod Sljeme čime je postignut veliki uspjeh.

Zagreb: Doček igrača Cibone
Zagreb: Doček igrača Cibone | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najbolji u državi u sezoni 2025/26. bili su Dinamo (nogomet), Rk Zagreb (rukomet), HAOK Mladost (odbojka), HAVK Mladost (vaterpolo) i Cibona (košarka). Reći će Zagrepčani - napokon. Dinamo i Zagreb prošetali su se prvenstvom, dok su ostali uz nešto muke došli do trofeja. Vjerojatno je najveće iznenađenje priredila Cibona koja je prekinula dominaciju Zadra i vratila košarkašku krunu pod Toranj.

Kao što smo rekli, prošlo je dugih 18 godina od ovog trenutka. Osvajanje svih pet domaćih trofeja u jednoj sezoni iznimno je rijedak uspjeh koji je od 1991. i osamostaljenja Hrvatske ostvaren tek sedmi put. Prije toga takva dominacija viđena je samo 1993., 1996., 1997., 1999., 2002. i 2008., što dovoljno govori koliko je ovakav pothvat poseban.

Pet komada, pet trofeja i potpuna dominacija. Čudesna sezona za zagrebačke klubove koji su bili na ponos svojim navijačima. Slavlja su već završila, a klubovi će lagano početi pripreme kako bi pokušali ponoviti ovaj veliki uspjeh.
 

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