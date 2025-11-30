Zagrepčani će do zimske stanke u Maksimiru ugostiti Hajduk, Betis i Lokomotivu, a gostovati kod Gorice i Slaven Belupa. Mario Kovačević više ne smije griješiti, mora polako okrenuti karte u svoju korist...
Pet utakmica do kraja jeseni: Kovačević još mora sve uvjeriti da je taj, sve je manje vremena
Dinamo je opet u problemima. Težak europski poraz u Lilleu unio je dosta nervoze u Maksimirsku 128, svi su svjesni velikog igračkog (pa i rezultatskog) podbačaja u Francuskoj. Jasno, nije problem izgubiti od Lillea, ali "modri" ni u jednom trenutku na Pierre-Mauroyu nisu izgledali kao ozbiljna momčad, kao družina s glavom i repom. I sad se treba vaditi u HNL-u.
