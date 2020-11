'Peta? Pa možda sam trebao drugačije reagirati, ali mislio sam da je to bio jedini način'

<p>Uvjerljiva i zaslužena pobjeda. Odigrali smo odličnu utakmicu. Imamo još dvije utakmice, ne želim pričati o lošem scenariju, ali još ništa nije gotovo, rekao je<strong> Bruno Petković</strong> nakon velike pobjede <strong>Dinama </strong>nad <strong>Wolfsbergerom</strong> (3-0) u 4. kolu Europske lige.</p><p>Hrvatski prvak došao je nadomak onoga do čega je došao prije dvije godine, a to je europsko proljeće. Prvi je u skupini s osam bodova, a za prolazak će biti dovoljan i bod protiv Feyenoorda u sljedećem susretu. Pod uvjetom da neriješeno bude i u dvoboju između ruskog CSKA i Wolfsbergera.</p><p>Dinamo je protiv Austrijanaca krenuo dizelaški u susret, domaćini su imali jalovu kontrolu, a onda je krenula kanonada krajem prvog dijela. Prvo je Petković izbio sam pred Kuttina, morao je to samo plasirati desnog nogom u mrežu, ali pucao je petom i golman Wolfsbergera mu je obranio. Poslije njega je i Ademi imao dvije prilike, ali otvorilo se u drugom poluvremenu.</p><p>- Odradio sam zadatak koji mi je bio zadan i težio sam da igram jednostavnije nego inače. Nekad moraš shvatiti da kad ti nije idealno da igraš jednostavnije. Možda sam kod one pete trebao drugačije reagirati, ali sam mislio da imam igrača na leđima pa je to bio jedini način na koji sam mogao pucati. Zadovoljan sam igrom momčadi, mislim da je moja igra bila iznad očekivanog - rekao je Bruno Petković koji je odradio dobru rolu u napadu i zabio drugi gol.</p><p>Wolfsberger je odolijevao sve do 60. minute kada ih je rastvorio Lovro Majer. Talentirani Lovro ove sezone igra sjajno, zabija i asistira, dijeli lopte s 'očima'. Upravo ono zbog čega je i doveden.</p><p>- Jako bitna pobjeda i naša najbolja utakmica ove sezone. Od početka do kraja smo bili opasni i okomiti. Napokon pokazali raskoš našeg talenta i koliko smo dobri što sam ja ponavljao. Jako sam sretan zbog gola, mislim da bi svatko bio sretan. Najbitnije da smo pobijedili i mislim da je tih 0-3 potpuno zasluženo. Feyenoord? Imamo jako dobru situaciju, ali nismo osigurali još ništa. Ne smijemo se opuštati, moramo ući u utakmicu kao što smo danas ušli. Ići po pobjedu jer ako ćemo se dvoumiti ići na neriješeno, mislim da nitko nikad tako dobro ne prođe. Vjerojatno ćemo nastaviti ovako i pokazivati iz utakmice u utakmicu ono što sam ja govorio koliko smo kvalitetni i da će to biti sve bolje i bolje - rekao je strijelac prvog gola.</p><p>Najbolji mogući poklon za 19. rođendan dobio je Luka Ivanušec. Ušao je u nastavku i zabio pred kraj susreta za konačnih 3-0.</p><p>- Zasluženo smo pobijedili, imali smo više šansi. Možda je moglo biti i više. Bila mi je želja da uzmemo tri boda i da odemo što dalje u Europi, drago mi je što sam zabio na rođendan. Vjerujemo u sebe i idemo po tri boda protiv Feyenoorda, ne po jedan bod. Idemo u svaku utakmicu po pobjedu - rekao je Ivanušec.</p><p>Priliku je u posljednjih desetak minuta dobio i Marko Tolić koji je pokrenuo akciju za posljednji gol.</p><p>- Nitko sretniji od nas. Upisali smo nova tri boda. Još ništa nije gotovo, puno smo napravili, ali imamo još dvije utakmice u kojima moramo potvrditi prolazak. Ovo dovoljno govori o karakteru cijele momčadi, ne samo Livakovića i obrane. Već cijele ekipe jer znamo da obrana počinje s napadom. To je velika pohvala za nas i nadam se da ćemo završiti grupu bez primljenog gola. Mi nikad ne igramo na bod, ići ćemo na pobjedu, dat ćemo sve od sebe da izvučemo maksimum iz te utakmice protiv Feyenoorda i onda čekamo zadnju utakmicu u Zagrebu, nažalost bez naših navijača - zaključio je Tolić.</p>