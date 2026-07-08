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VELIKA ČAST ZA MUSU

Petar Musa odabran za All-star momčad MLS-a! S velikim Leom Messijem predvodit će napad?

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Petar Musa odabran za All-star momčad MLS-a! S velikim Leom Messijem predvodit će napad?
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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MLS All-Stars utakmica održat će se 29. srpnja u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, a gdje će se igraći iz MLS suočiti s najboljim igračima iz meksičke nogometne lige, LIGA MX. ..

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Hrvatski napadač Petar Musa odabran je za All-Star utakmicu Major League Soccera (MLS) i igrat će u napadu s argentinskim velikanom Lionelom Messijem.

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Foto: instagram

Musa, napadač Dallasa, tako je dobio veliku počast u svojoj prvoj MLS sezoni, a na Svjetskom prvenstvu postigao je gol za hrvatsku reprezentaciju u porazu protiv Engleske. Musa je ove sezone postigao 12 golova u 13 utakmica za Dallas. 

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MLS All-Stars utakmica održat će se 29. srpnja u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, a gdje će se igraći iz MLS suočiti s najboljim igračima iz meksičke nogometne lige, LIGA MX.

Inače, 13 igrača Svjetskog prvenstva iz osam zemalja odabrano je na popis igrača za All-Star utakmicu. SAD prednjači s četiri igrača Svjetskog prvenstva na popisu, a slijede nogometaši iz Kanade, branitelja naslova Argentine, Južne Afrike, Australije, Južne Koreje, Hrvatske i debitanata na turniru, Zelenortskih Otoka. Najveće ime svakako je Messi, a odabrani su i branič Toronto FC-a Richie Laryea i vratar Orlando Cityja Maxime Crepeau, koji su sudjelovali u povijesnoj kanadskoj kampanji na turniru, te branič Columbusa Steven Moreira iz Zelenortskih Otoka, koji je iznenadio nogometni svijet remiziravši s bivšim prvacima Španjolskom i Urugvajem u grupnoj fazi.

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Igrači sa Svjetskog prvenstva koji su u srijedu bili na popisu igrača su branič Colorado Rapidsa Lucas Herrington (Australija), veznjak Inter Miamija Rodrigo De Paul (Argentina), Južnokorejac  Son Heung-Mina iz LAFC-a i stoper Chicago Firea Mbekezeli Mbokazi, jedan od najboljih igrača Južne Afrike na turniru, kao i njemački veteran Thomas Mueller.

Inače, na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu sudjelovalo je rekordnih 45 MLS igrača koji su predstavljali 22 kluba i 17 zemalja.

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