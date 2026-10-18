Petarda je pukla u Brightonu! Vušković je briljirao u visokoj pobjedi protiv Crystal Palacea

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton u domaćoj 5-0 pobjedi protiv Crystal Palacea u susretu 7. kola engleskog prvenstva kojom je sastav iz Brightona barem nakratko skočio na drugo mjesto ljestvice.

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Već nakon 10 minuta bilo je 3-0, Canvot je zabio autogol, a potom su se u strijelce upisali i Gomez te Ayari, da bi u nastavku Kostoulas i Hinshelwood postavili konačni rezultat, zadnji je gol pao nakon što je gostujući vratar obranio udarac glavom Vuškovića iz blizine, ali se lopta odbila ravno u strijelca.

Foto: Toby Melville

Brighton je drugi sa 16 bodova, pet manje od vodećeg Manchester Cityja, a jednim više od trećeg Arsenala koji kasnije u nedjelju gostuje kod Nottingham Foresta.