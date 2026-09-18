Peternac zagrmio: Ne smijem komentirati, ali cijela Hrvatska vidjela je što se dogodilo...

Rudeš i Slaven Belupo remizirali su 2-2 u Velikoj Gorici na otvaranju osmog kola HNL-a. Domaćini su poveli spektakularnim golom Saada El Haddada, potom ostali s igračem manje i dopustili gostima da preokrenu rezultat golovima Ilije Nestorovskog, ali je Marko Zebić u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za konačnih 2-2. Nakon utakmice trener Rudeša Alen Peternac nije skrivao zadovoljstvo karakterom svoje momčadi, ali osvrnuo se i na sudačke odluke koje su obilježile susret.

- Prvo poluvrijeme smo znali da će biti tako, ušli smo opreznije jer smo znali da su nam se na prethodnim utakmicama događale individualne greške. Tako da smo u prvom poluvremenu vidjeli da možemo stajati čvrsto, da bi se u nastavku opustili prema naprijed, tražili smo taj gol i želio sam tri boda - rekao je Peternac nakon utakmice.

Trener Rudeša potom se osvrnuo na isključenje Stolnika i sudačke odluke koje su prethodile Slavenovu preokretu.

- Zabili smo i nakon toga je utakmica otišla u drugom pravcu. Crveni karton, ruka... Ne bih i ne smijem komentirati suđenje, ali mislim da je cijela Hrvatska vidjela što se dogodilo.

Velika Gorica: Rudeš i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Unatoč igraču manje i rezultatskom zaostatku, Rudeš nije odustao. Peternac je posebno istaknuo reakciju svojih nogometaša u završnici susreta.

- Primimo dva gola, a onda na kraju ono što mi daje enormnu satisfakciju. S igračem manje smo se vratili i na 2-2 smo tražili još jedan gol. Preponosan sam na dečke, odigrali smo lavovsku utakmicu. Nije lako boriti se kad si dolje pa vam se još nešto i događa, ali mislim da je ovo put gdje smo vidjeli da možemo i da sa srcem, energijom i htijenjem možemo igrati protiv svakoga - poručio je.

Peternac nije želio posebno izdvojiti Zebića, Dinamova stopera koji u Rudešu igra na posudbi. Mladi branič postigao je prvi gol u SHNL-u i svojoj momčadi donio vrijedan bod.

- Ne volim pojedinačno izdvajati igrače jer smo kolektiv. Ginemo svi za jednog, jednog za sve. Drago mi je zbog njega, mogao je zabiti netko drugi, slavimo svi zajedno, tugujemo svi zajedno i to je najbitnije - zaključio je trener Rudeša.

S druge strane, trener Slavena Silvijo Čabraja nije mogao biti zadovoljan što je njegova momčad ispustila pobjedu. Koprivničani su uputili 19 udaraca prema golu, dvaput pogodili vratnicu i imali igrača više tijekom posljednjih pola sata utakmice.

- Sadržajna utakmica i teška. Na kraju i ti njihovi korneri i autovi, borimo se iz ničega. Čitava utakmica s je nervozna, je li to bio njihov cilj, otprilike jeste. Kad imate dvije stative, 19 udaraca prema golu i prvi gol zabijete iz kaznenog udarca... Mislim da smo utakmicu trebali odvesti u mirne vode već u prvom poluvremenu kad smo imali dvije-tri prilike, ali na našu žalost nismo - rekao je Čabraja.

Velika Gorica: Rudeš i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posebno ga je zasmetalo što su se njegovi igrači nakon preokreta povukli i prepustili inicijativu Rudešu, iako su imali brojčanu prednost.

- Vratili smo se iz minusa, igrač više, ne znam iz kojeg razloga smo se povukli u šesnaesterac. Morali smo držati posjed do kraja utakmice. Dobijete gol, na kraju je malo panika, ali bod u gostima i idemo kući - zaključio je trener Slavena.