<p>Prošle godine je samo dva dana poslije rođendana dobio najveći mogući poklon. Dinamo je tada pobijedio Atalantu 4-0, a hoće li i ove godine okusiti slast pobjede i to baš na rođendan?</p><p>Napadač Dinama<strong> Bruno Petković </strong>danas slavi 26. rođendan, a klub ga je iznenadio na večeri dan prije utakmice protiv <strong>Ferencvarosa</strong>. U restoranu je osvanula torta uz pljesak svih igrača i stručnog stožera, a Petko je dobio zadatak izrezati tortu. No, kako? Gdje je nož?</p><p>Mađari su bili maštoviti pa su pred napadača 'modrih' stavili mač. Pomalo iznenađujuće ga je ugledao, a onda bez problema izrezao tortu kako bi se njegovi suigrači pogostili.</p><p>- Želimo sretan 26. rođendan našem Bruni Petkoviću uz puno zdravlja, sreće i uspjeha te, prije svega, pobjedu Dinama večeras i prolaz u play-off. Rođendan je uz tortu obilježen na večeri igrača i stožera u Budimpešti - piše na Dinamovom Instagramu.</p><p>- Hvala vam svima. Želim da pobijedimo i to će biti najbolja nagrada i poklon. Hvala vam puno - zahvalio se Bruno suigračima.</p><p>Petko je bio uspješan u rezanju torte, a nadamo se da će biti uspješan i protiv Ferencvaroša u 3. pretkolu Lige prvaka. Dinamo je prošle godine pobijedio Mađare 4-0, Petković tada nije zabio, no nadamo se da će na rođendan biti uspješniji i dobiti najbolji mogući poklon za rođendan. A to je prolazak u play-off Lige prvaka.</p><p> </p>