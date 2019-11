Petko zabija i Dinamo dobiva - kakav bombon od koeficijenta!

Šahtar je već zaboravljen, nije bilo lagano to učiniti nakon onakve utakmice na Maksimiru prije tri tjedna, ali u sportu je to tako. Svaki dan, nova prilika.

Dinamo će takvu imati večeras u Milanu (21 sat, Planet Sport 1). Hrvatski prvak igra utakmicu nakon koje će znati veći dio svoje sudbine u eliti. Pobijedi li Talijane i drugi put, osmina finala bit će tako blizu.

Vjerujete li da će se to dogoditi, mogli biste zaraditi zaista lijep novac. Na stranom tržištu kladionica tečaj na pobjedu Zagrepčana kreće se od 5,75 do 6,00. Atalantina pobjeda cijeni se između 1,50 i 1,70, a remi od 3,80 pa do 4,70. Dakle, kladionice nisu previše uvjerene u iznenađenje Bjeličinih trupa, kamo sreće da ih danas demantiraju.

Ako možda poželite biti oprezniji, neloše zvuči i opcija u kojoj Dinamo neće izgubiti. Od 2,35 do 2,65 vrednuje se ta prognoza. Ili, pazite ovo, za hazardere dušu dalo, pobjeda Dinama i gol Brune Petkovića = 14,00.

Puno je sličnih kombinacija, vjerujemo da ćete pronaći najsretniju i, važnije, dobitnu. Bude li dobitna ova večer i za dinamovce, tečaj na njihov prolazak skupine smanjit će se s trenutnih, i dalje "igrivih", 3,70.

- Odlučili smo da ćemo ići težim putem, ali u zadnje dvije utakmice pokazali smo da smo fokusirani, psihički jaki, nema posljedica nakon Zagreba i Šahtara. Atalanta? Očekujemo je jaku i agresivnu, kao protiv Juventusa i Cityja, zaslužila je možda više. Puna je kreativnih igrača koji po cijelom terenu kontroliraju igru. Samo s puno komunikacije, preuzimanja u zoni, koncentracije možemo zaustaviti sve kvalitetne igrače koje ima - najavio je večerašnji dvoboj Nenad Bjelica.