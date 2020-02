'Petković je odradio jako puno dobrih stvari, a Oršić se diže...'

Dinamo je odigrao još jednu solidnu utakmicu, 'modri' su u Maksimiru s 4-0 svladali Rijeku. Istina, ovoga puta rezultat je za Zagrepčane bio bolji od samog dojma, gosti su sve do 81. minute gubili 'tek' 1-0, a onda se u finišu utakmice potpuno raspali. I primili još tri gola. Nenad Bjelica i ovoga je puta na klupi ostavio Brunu Petkovića, no hrvatski reprezentativac je u nastavku ušao s klupe, pa u suradnji s Mislavom Oršićem 'razbio' goste...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Imali smo jako dobar ulazak u utakmicu s ranim golom, solidno smo odradili prvo poluvrijeme, tu smo mogli voditi i 2-0. U nastavku smo bili pasivniji u igri prema naprijed, ali smo se organiziralo branili i nismo Rijeci dopustili opasnije situacije. Ulaskom pričuva smo dobili na živosti, sigurnosti i kvaliteti pasa, dobili smo dodatnu energiju, pa čestitam igračima na velikoj i važnoj pobjedi protiv ozbiljnog suparnika - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Zašto smo pali u nastavku? Rijeka ima dobrih veznjaka u Pavičiću, Haliloviću i Lončaru, a nama su Majer i Ademi energetski pali, nismo više radili kvalitetan pritisak. A kada napadač ne uspjeva zadržati loptu pritisak onda postaje sve veći. Tih pola sada drugoga dijela nismo bili dobri, ali zadovoljan sam. Momčad je pokazala da zna kako doći do rezultata i kada ne igra najbolje.

Odgojne mjere za neke igrače su urodile plodom...

- Ne, nisu to odgojne mjere, zašto bi bile? Mi imamo 25 kvalitetnih igrača, svi mogu pomoći momčadi. I tu gledam tko je motiviran, tko je gladan igre, tko ima najbolju energiju. Nema tu odgojnih mjera, mi poštujemo sve igrače, oni prihvaćaju naše odluke. Evo, Moro nije igrao zadnju utakmicu, a danas je bio odličan. Petković je ušao i napravio puno dobrih stvari, Gojak je bio jako aktivan, pa je i zabio gol. Svi su oni i dalje važni članovi naše momčadi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li ikada vaša momčad tako rano zabila gol?

- Iskreno, ne sjećam se, teško pitanje.

Rijeku ste pobjeđivali 3-0, 5-0 i 4-0, ali od nje ispali iz Kupa...

- Još nas to peče, ali ne tražim alibije. Bili su nemogući uvjeti za igru, Rijeka je rano zabila i igrala nošena publikom, bilo se lakše braniti. Ali, to nije razlog našeg poraza, mi smo u toj utakmici imali samo šest prekršaja. Zasluženo su prošli dalje. U tim je uvjetima nama bilo teško igrati. Evo, sada u HNL-u imamo bolje terene, pa je puno veća bodovna razlika između prvih pet momčadi i ostatka lige. To je tako, prije se po lošim terenima bilo lakše braniti, a danas deveti ili deseti klub s ljestvice puno teže otkdaju bodove prvome ili drugome.

Mislav Oršić i Bruno Petković su uhvatili pravu formu prije odlaska na Poljud...

- Oršić generalno teže ulazi u formu poslije priprema, tako je bilo i onog prvoga ljeta, tako i tijekom zime. Njemu taj rad na izdržljivosti ne pogoduje, ali se onda diže kroz utakmice. Mi znamo sve o njemu, a da smo danas opet imali penal, opet bi ga izveo on. Bez obzira na promašaj protiv Intera. Znamo da je njegova forma bila samo pitanje vremena, sada svi možemo biti zadovoljni.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li stiglo vrijeme i za vašu prvu pobjedu na Poljudu?

- Uvijek je dobro vrijeme za pobjedu na Poljudu, haha. Tamo nas čeka dobra atmosfera, odličan protivnik. Nama su svi, osim Perića i Marina, na raspolaganju. Imamo želju za pobjedom, poslije ovog rezultata u Split idemo i s dodatnim vjetrom u leđa.

A kakvo je stanje s mladima, odlaze li Marin i Gvardiol put Münchena ili na Poljud?

- Gvardiol i Šutalo će se već sutra priključiti mladima, oni idu u München. Ako sve bude kako treba, ako se naši stoperi (Dilaver i Theophile) ne požale na neku ozljedu, a ne bi trebali, samo ćemo s njih dvojicom ići u Split. Dobro, tu su još Ademi ili Moubandje. Marin ne ide na utakmicu s Bayernom, on je na jednom treningu obnovio svoju ozljedu, njemu se sada ne nadamo barem dva-tri tjedna - završio je Bjelica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Rijeke Simon Rožman bio je šokiran ranim pogotkom koji je primila njegova momčad...

- Jako smo loše, ma katastrofalno krenuli u utakmicu, pa nismo ni sjeli na klupu, a već smo gubili 1-0. Dugo smo se lovili u prvom poluvremenu, pa smo se smirili na poluvremenu, a onda odigrao dosta dobrih 30 minuta u drugom dijelu. Možda u tom periodu nismo imali velikih prilika, ali bili smo blizu. I onda smo se raspali u samom finišu utakmice, to si kao momčad ne smijemo dopustiti - rekao je Simon Rožman, pa nastavio:

- Nema plakanja, nova utakmica nam slijedi za tri dana, još jedna od važnih u borbi za Europu. Kažem, dojam i nije tako loš, ali i dalje mi nije jasan taj naš početak. Ma to nisam ni dobro vidio, imali smo aut, pa iz toga dobili gol. Ni ne znam što se dogodilo, o tome ćemo morati popričati. Nikada nisam kao trener tako rano primio gol, moje ekipe su ga uvijek rano davale. To nije dopustivo, to nije razina HNL-a, kamoli ako želimo nešto više.

Trenera Rijeke smeta i završnica njegove momčadi...

- Mi smo tu svjesno išli u veći rizik, a tu uvijek postoji opasnost od kontranapada. Na širokom prostoru se teško branimo, pogotovo protiv igrača kao što su Oršić ili Petković. Ma mi tek sada vidimo koga smo to zapravo izbacili iz Kupa, protiv kakve smo se momčadi plasirali u polufinale. A ponavljam, o svemu s ove utakmice, pogotovo tom početku ćemo još dosta pričati mešu sobom - završio je Rožman.