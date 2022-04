Petković nije jedini: Isak dobio žuti i poništili mu gol iz penala

Bruno Petković ide laganim korakom prema lopti, 'važe' golmana Istre 1961 i zabija na Aldo Drosini, a nakon toga završava u svlačionici jer mu sudac Duje Strukan poništava penal i daje drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Scena je to iz sredine prosinca prošle godine, a nešto se slično ponovilo sad i u - španjolskoj ligi.

Švedski napadač Alexander Isak (22) ostao je bez gola u dresu Real Sociedada protiv Elchea (2-1), a zabio je penal u 19. minuti susreta. No, nije ga zabio na regularan način. Naime, Šveđanin je uzeo zalet, stigao do lopte i zamahnuo iznad nje te tako prevario Jordija Masipa (33) na golu i poslao ga u desnu stranu, a loptu je gurnuo u mrežu.

Odmah su se požalili domaći nogometaši, a sudac Cuadra nije dugo razmišljao, već je poništio gol i dao gostujućem napadaču žuti karton, a on se nije mogao načuditi tome. Ali, situacija uopće nije sporna jer je Isak napravio ilegalno fintiranje iznad lopte i znatno si olakšao ionako 'najveću priliku' za gol.

Video situacije možete pogledati OVDJE.

No, na kraju to nije koštalo Sociedad koji je u tom trenutku gubio 1-0, ali su do poluvremena uspjeli preokrenuti na 2-1 i zadržati taj rezultat do kraja utakmice.

Najčitaniji članci