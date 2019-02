Petković za Olma: Dečki, ovo je stvarno bilo lijepo. Ponovite to!

Dinamo je izgubio 2-1 od Plzena u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige. No ništa još nije izgubljeno. Uzvrat je na Maksimiru 21. veljače, a jedna od stvari zbog koje navijači Dinama ne gube nadu je čudesan Dani Olmo.

Kako to jednostavno izgleda - Bruno Petković odvlači obranu Plzhena dok Dani Olmo utrčava iz drugog plana, sjajna lopta za mladog Španjolca koji hladan kao špricer zabija golmanu kroz uši. Tako jednostavno, a opet tako efikasno.

Pogledajte video OVDJE.

Bio je to Dinamov gol za 1-0 iz 41. minute protiv Viktorije Plzen. Ta akcija pokazuje koliko je dobar ovaj Dinamo. Ništa tu nije slučajno, sve je to Bjelica isplanirao do zadnjeg detalja. I ne radi se tu samo o toj akciji, koja je za čistu peticu, cijelo poluvrijeme Dinamo je odigrao gotovo savršeno. Ma bez i jedne greške.

Naravno, teško je tako igrati svih 90 minuta. I najmanje opuštanje se kažnjava što je Dinamo osjetio u nastavku kad je Plzen zabio za 1-1. Stojanović je zakasnio na desnoj strani, nije najbolje reagirao ni Theopille i Plzen je izjednačio.

Ovo je akcija iz koje je Dinamo poveo:

1. Petković se gradi i prima loptu okrenut leđima od gola

Foto: screenshot/

2. Kreće Petković paralelno s golom

Foto: screenshot/

3. Iz drugog plana utrčava Dani Olmo

Foto: screenshot/

4. Mladi Španjolac mirno zabija za 1-0