Petkovića je htjela i Borussia Dortmund! Evo koliko će po novome zarađivati u Dinamu

Ne zabija puno golova, ali Bruno Petković u ovome trenutku Dinamu znači sve. Bio je kapetan do povratka Arijana Ademija, lider i igrač koji je nezamjenjiv. Njegove lopte s očima, odvlačenje protivnika, fenomenalna tehnika i nepredvidljivi potezi... Takvog igrača jako je teško naći na tržištu.

A u Dinamu su napravili sve kako bi ostao u Maksimir. Ugovor mu istjecao sljedećeg ljeta, Nenad Bjelica htio ga je dovesti u Trabzonspor, ali Petković je uspio izmamiti veću plaću od čelnika Dinama pa je odbio Bjelicu i odlučio ostati.

Hrvatski reprezentativac potpisao je novi ugovor do 2025. godine, a tu vijest objavio je Arijan Ademi koji se vratio u klub nakon pola godine. Nakon niza razočaranja ovog ljeta, dvije najljepše moguće vijesti za sve navijače 'modrih' koje su opet vratile pozitivu na Maksimir uoči nastavka sezone.

Htio ga je Trabzonspor, ali i Borussia Dortmund

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jako dugo trajali su pregovori oko novog ugovora, Petković je navodno tražio da bude jedan od najplaćenijih, a to je na kraju i dobio. Kako piše Germanijak, Petković će po novom ugovor godišnje zarađivati 800 tisuća eura fiksno, a taj iznos može doći i do milijun eura ako se ispune određeni bonusi. Novi ugovor veže ga do 2025. godine, ali ne znači nužno da će ostati do tada. U ugovoru je ugrađena otkupna klauzula od 2,5 milijuna eura. Tko god ponudi navedeni iznos, Dinamo ga više neće moći zadržati, no klauzula će na snazi biti tek od sljedećeg ljeta.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Postojala je ta opcija, Bjelica je bio korektan prema meni. Zbog nekih i mojih stvari, Dinamo nije bio zadovoljan, bio sam prijeko potreban, iz niza raznih detalja nije se ostvarilo. Hvala mu jer je bio korektan, ali u ovom trenutku mislim da sam potrebniji Dinamu i da sam donio dobru odluku - rekao je Petković.

Zanimljivo, nije Trabzonspor jedini bio zainteresiran za plavu devetku. Germanijak donosi senzacionalnu informaciju kako ga je htjela i Borussia Dortmund, no njemački velikan nije s ponudom zadovoljio Petkovićeve, ali i Dinamove apetite.