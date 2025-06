Petkovića otkrio Bjelica, bio je napadač koji 'ne zabija'. Sezona u Rijeci spasila karijeru Pjaci...

Kao grom iz vedra neba danas smo doznali da Marko Pjaca (30) i Bruno Petković (30) više nisu igrači Dinama. Dvojac je raskinuo ugovore s "modrima", a neslužbeno saznajemo da će im klub isplatiti 50 posto ugovora koje su trebali zaraditi iduće sezone. Ovo je nastavak rezova koje je pokrenuo Zvonimir Boban otkad je 1. lipnja zasjeo na mjesto predsjednika Uprave.

Petković je u Maksimir stigao ljeta 2018. godine i od tada je bio nezamjenjiva karika u napadu. Njegov učinak opao je posljednje dvije sezone jer je imao poteškoća s ozljedama. Što se tiče Pjace, ovo mu je bio drugi "mandat" u dresu Dinama, koji je trajao samo jednu sezonu.

Petković u Dinamo došao na mala vrata kao napadač koji ne zabija

Bruno Petković kao dijete počeo je igrati nogomet u Metkoviću, a zatim je prešao u gradskog rivala Neretvu. Kao veliki talent, s 12 godina došao je u Dinamo. Prije toga ponudili su ga Hajduku, ali, kako je sam otkrio, do transfera nije došlo jer su od njegova oca tražili novac.

- Mali Bruno s 12 godina bio je hajdukovac, ali to se promijenilo kad se razočarao u Hajduk. Igrali smo turnir na kojem smo kao prvaci Dubrovačko-neretvanske županije zaigrali protiv Hajduka. Pobijedili smo 3-1, a ja sam postigao dva gola i jednom asistirao. Odigrao sam jako dobro, iako sam bio dvije godine mlađi. Tada su kontaktirali mog oca, a neki ljudi, koje nećemo imenovati, tražili su od njega novac za ulazak u Hajduk. Nikad mi nije rekao kolika je to bila svota, ali tog sam dana odlučio da nikad neću odjenuti njihov dres - ispričao je Petković.

Nakon dolaska u Dinamo preselio je u NK Zagreb. Juniorski staž nije u potpunosti odradio tamo, već je s Trešnjevke otišao na Peščenicu, u HAŠK, ali se ni tamo nije dugo zadržao. Sa 17 godina pridružio se Dragovoljcu, gdje je također igrao za juniore. Nakon iskustava u zagrebačkim klubovima otišao je u inozemstvo, točnije u Italiju, u Cataniju. Tamo je igrao za mladu momčad, a u lipnju 2013. prvi put u karijeri zaigrao je u seniorskom nogometu.

U Cataniji se nije dugo zadržao, pa ga je klub poslao na posudbe. Prva posudba bila je u Vareseu, a zatim su uslijedile Reggiana, Entella, Trapani, Verona i Bologna. Na njegov dolazak u Dinamo inzistirao je Nenad Bjelica, koji ga je imao priliku promatrati u Serie B dok je vodio Speziju. U Serie A odigrao je 42 utakmice, ali nije zabio nijedan gol. Posljednji put prije dolaska na Maksimir zatresao je mrežu 21. studenoga 2016. u drugoj talijanskoj ligi za Trapani, u podjeli bodova (1-1) protiv SPAL-a.

Iako je u Dinamo došao na mala vrata, prometnuo se u jedno od najboljih pojačanja u povijesti kluba. Za milijun eura Dinamo je kupio "devetku" koja igra kao "desetka". Strani klubovi brzo su usmjerili pozornost na njega, ali su do sada sve ponude redom odbijali. Sada će kao slobodan igrač potražiti novi angažman.

Pjaca je karijeru revitalizirao u Rijeci

Što se tiče Marka Pjace, on je proizvod Dinamove škole nogometa, iako se, poput Petkovića, zaobilaznim putem probijao do prve momčadi. Istaknuo se u Lokomotivi, a 2014. godine prvi put stigao je na Maksimir. Odmah se nametnuo kao jedan od najboljih igrača lige. Njegov talent brzo su uočili europski velikani. Najbrži je bio Juventus, koji ga je platio 29,4 milijuna eura. Njegov transfer u "staru damu" i dalje je drugi najveći u povijesti Dinama. Veliki Gianluigi Buffon predviđao mu je sjajnu karijeru, no sve se promijenilo tijekom prijateljske utakmice protiv Estonije. Na "oranici" u Tallinnu ozlijedio je križne ligamente desnog koljena. Sličnu ozljedu pretrpio je i u ožujku 2019. dok je bio na posudbi u Fiorentini, ali ovaj put na drugoj nozi.

Nakon gotovo devet mjeseci vratio se na teren. Igrao je na posudbama za Schalke, Fiorentinu, Anderlecht, Genou, Torino i Empoli, sve dok u rujnu prošle godine nije potpisao za Rijeku. Tamo je, pod vodstvom Željka Sopića, revitalizirao karijeru, vratio se u reprezentaciju, a zatim ga je ponovno pozvao Dinamo. U Maksimir se vratio u transferu vrijednom milijun i pol eura, 750.000 eura odštete otišlo je Rijeci, a ostatak će se isplatiti igraču. Sada, nakon godinu dana, napustit će “modre” kao slobodan igrač.

Statistika Brune Petkovića i Marka Pjace u Dinamu.

