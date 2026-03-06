Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENING I ODMOR

Petkovićeva supruga pokazala isklesano tijelo: 'Zbogom zimo!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Petkovićeva supruga pokazala isklesano tijelo: 'Zbogom zimo!'
Foto: Instagram

Iva Šarić Petković oduševila pratitelje novim Instagram objavama! Prikazala obiteljske trenutke, treninge i prilagodbu životu u Turskoj. "Bye, Bye Zimo!" kaže Iva

Admiral

Poznata voditeljica i influencerica Iva Šarić Petković, koja posljednjih mjeseci živi na relaciji Zagreb - Turska, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Novom objavom na Instagramu oprostila se od zimskih dana i pružila rijedak uvid u svoju svakodnevicu, koja je ispunjena obiteljskim trenucima, napornim treninzima i prilagodbom na život u inozemstvu nakon što je njezin suprug, nogometaš Bruno Petković, prošlog ljeta potpisao za turski klub Kocaelispor.

Pratitelji su tako mogli vidjeti idilične zimske prizore. Posebnu pažnju privukla je fotografija najmlađeg sina kako s tribina prati očevu utakmicu u Turskoj, čime je Iva još jednom potvrdila da je obitelj najveća podrška našem nogometnom reprezentativcu. Među objavama su se našli i detalji koji svjedoče o prilagodbi na novu kulturu, poput fotografije tradicionalne turske baklave. Sve je istaknula uz opis "Bye, Bye Zimo!"

Osim obiteljskog života, Iva je pokazala i svoju posvećenost zdravom načinu života i redovitim treninzima. S nekoliko fotografija iz teretane istaknula je svoju zavidnu figuru, podsjetivši pratitelje na disciplinu koju je pokazala i prošlog listopada, kada je uspješno istrčala Zagrebački polumaraton. Njezina predanost inspirirala je brojne pratitelje, a da je i dalje aktivna u poslovnom svijetu, potvrdila je fotografijom s profesionalnog snimanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!
SPORNA SITUACIJA

K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!

U 17. minuti Ron Raci nedaleko od centra srušio je Daniela Adu-Adjeija. Kolarić, ali i VAR soba procijenili su kako je kazna za to žuti karton, no šef komisije Layec smatra kako je stoper Hajduka trebao biti isključen
FOTO Kraj ljubavi? Dončićeva draga izbrisala zajedničke fotke
ŠTO SE DOGAĐA?!

FOTO Kraj ljubavi? Dončićeva draga izbrisala zajedničke fotke

Veza košarkaša Luke Dončića i Anamarije Goltes došla do kraja? Ona je obrisala sve slike s društvenih mreža, uključujući i one sa zaruka. Još se nitko službeno nije oglasio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026