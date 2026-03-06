Petkovićeva supruga pokazala isklesano tijelo: 'Zbogom zimo!'

Poznata voditeljica i influencerica Iva Šarić Petković, koja posljednjih mjeseci živi na relaciji Zagreb - Turska, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Novom objavom na Instagramu oprostila se od zimskih dana i pružila rijedak uvid u svoju svakodnevicu, koja je ispunjena obiteljskim trenucima, napornim treninzima i prilagodbom na život u inozemstvu nakon što je njezin suprug, nogometaš Bruno Petković, prošlog ljeta potpisao za turski klub Kocaelispor.

Pratitelji su tako mogli vidjeti idilične zimske prizore. Posebnu pažnju privukla je fotografija najmlađeg sina kako s tribina prati očevu utakmicu u Turskoj, čime je Iva još jednom potvrdila da je obitelj najveća podrška našem nogometnom reprezentativcu. Među objavama su se našli i detalji koji svjedoče o prilagodbi na novu kulturu, poput fotografije tradicionalne turske baklave. Sve je istaknula uz opis "Bye, Bye Zimo!"

Osim obiteljskog života, Iva je pokazala i svoju posvećenost zdravom načinu života i redovitim treninzima. S nekoliko fotografija iz teretane istaknula je svoju zavidnu figuru, podsjetivši pratitelje na disciplinu koju je pokazala i prošlog listopada, kada je uspješno istrčala Zagrebački polumaraton. Njezina predanost inspirirala je brojne pratitelje, a da je i dalje aktivna u poslovnom svijetu, potvrdila je fotografijom s profesionalnog snimanja.