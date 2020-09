Petra, kraljice! Martić po drugi put u osmini finala US Opena...

Ruskinja Gračeva nije imala šanse protiv dominantne Petre Martić. S uvjerljiva dva seta, Hrvatica je došla do drugog plasmana u osminu finala US Opena...

<p>Najbolja hrvatska tenisačica <strong>Petra Martić </strong>plasirala se u 4. kolo US Opena. Ona je u dvoboju 3. kola nakon sat i pol igre svladala Ruskinju Varvaru Gračevu sa 6-3, 6-3.</p><p>Protiv devet godina mlađe suparnice 29-godišnja Dućanka je krenula "breakom", no odmah u sljedećem gemu je i izgubila tu prednost. Niz oduzimanja servisa suparnici Martić je nastavila i u trećoj igri dvoboja, da bi se nakon toga stabilizirala na svom početnom udarcu te do kraja prvog seta više nije dopustila Gračevoj niti "break-loptu" za povratak.</p><p>Martić je, pak, kod prednosti od 5-3 još jednom oduzela servis suparnici i tako riješila prvu dionicu dvoboja u svoju korist, a uz to i došla u poziciju da prva servira u drugom setu.</p><p>Nažalost, u tom prvom gemu drugog seta dopustila je Gračevoj novi "break", no taj je zaostatak vratila odmah u sljedećem gemu. Nakon što je ostvarila novi "break" za 3-1 Martić je uspjela spasiti čak pet prilika Gračeve za smanjenje na 3-2, ali Ruskinja se ipak vratila u rezultatsku ravnotežu oduzimanjem servisa za 4-3. Srećom, Martić je i treći put u susretu odmah nakon izgubljenog servisa uspjela ostvariti "re-break" i tako povesti sa 5-3 uz servis za meč. U posljednjem gemu naša igračica nije izgubila niti jedan poen te po drugi put u karijeri izborila osminu finala US Opena. Prošle godine je došla do istog rezultata, ali Serena Williams je ipak bila prejaka.</p><p>Suparnica u osmini finala bit će joj Kazahstanka Julije Putinceva koja je pobijedila Bjeloruskinju Aleksandru Sasnovič 3-6, 6-2, 6-1.</p><p>- Igrala je dosta čvrsto s osnovne linije, uglavnom u istom ritmu. Nije mi smetala vlaga i vrućina, volim ovakve uvjete. Cilj? Uživam što sam ovdje, u svakom poenu. Sretna sam što sam ponovila svoj najbolji rezultat ovdje - rekla je najbolja hrvatska tenisačica nakon pobjede.</p>