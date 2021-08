Neki put napraviš čudesni preokret, a neki put te sreća jednostavno zaobiđe. Na njezinu nesreću, Petra Martić doživjela je ovaj drugi slučaj u prvom kolu WTA turnira u Cincinnatiju gdje je imala sve u svojim rukama, tri meč lopte na svom servis gemu pa kasnije još dvije, ali nije iskoristila nijednu.

Dobro je otvorila meč protiv ove sezone odlične Španjolke Paule Badose te odnijela prvi set sa 6-4, a pri vodstvu Španjolke kod 2-1 u drugom setu meč je prekinut zbog kiše. Nakon nastavka Petra nije odmah uhvatila ritam pa je izgubila 6-4, a prava drama krenula je tek u trećem setu.

Odmah je Petra došla do breaka pa je zatim sigurno držala servis sve do rezultata 5-4 i prednosti 40-15 na svom servisu. Mislilo se da je samo pitanje vremena kad će Petra proći u drugo kolo, ali neumorna Španjolka uspjela je obraniti tri meč lopte i doći do breaka prvom prilikom. Nakon toga je Martić spašavala još dvije break lopte na svoj servis, ali je uspjela doći do tie breaka.

A i tamo je imala prilike doći do pobjede, imala je jednu meč loptu na servis protivnice i drugu na svoj, ali nije ih uspjela kapitalizirati, već je na kraju morala stisnuti ruku Španjolki koja će u sljedećem kolu igrati protiv treće nositeljice, Bjeloruskinje Aryne Sabalenke.