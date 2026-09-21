Pezzi oštro o Livaji nakon debakla Hajduka: Kao virozan je, a igra mali nogomet...

Hajduk je u osmom kolu HNL-a doživio težak poraz na Rujevici. Rijeka je slavila 3-0 i prekinula niz od pet uzastopnih prvenstvenih pobjeda splitske momčadi, a rezultat Jadranskog derbija komentirao je i poznati sportski novinar Edo Pezzi. Gostujući u HRT-ovoj emisiji Studio 4, osvrnuo se na igru Hajduka, izostanak Marka Livaje, ali i poteze trenera Gonzala Garcije.

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Splićani su u Rijeku stigli nakon 11 utakmica bez poraza u svim natjecanjima, no momčad Matjaža Keka nanijela im je prvi prvenstveni poraz još od početka sezone. Hajduk pritom nije uspio prekinuti ni neugodan niz na Rujevici, gdje u posljednjih osam gostovanja ima šest poraza i dva remija, uz gol-razliku 0-15. Pezzi je priznao da ga je iznenadio način na koji je Hajduk izgubio utakmicu, posebno nakon dobrih rezultata i promjene načina igre koju je Garcia uveo u splitsku momčad.

- Malo su me zanijeli svi ti portali, novine, euforija, Konferencijska liga... Primijetio sam kod Hajduka da je Gonzalo Garcia promijenio igru. Počeo je tiki-takom osvajati teren, preuzeo je drugu igru. Pritiskali su protivnike, dobivali, no nisam se nadao da će doživjeti takav nokaut u Rijeci - rekao je Pezzi pa dodao:

- Matjaž Kek je pokazao iskustvo, što sam i rekao, on će sigurno srediti tu momčad. Hajduk je s druge strane odigrao slabo.

Posebno se osvrnuo na izostanak Marka Livaje, koji nije konkurirao za Jadranski derbi zbog viroze. Pezzi je pritom iznio tvrdnju da je Hajdukov napadač igrao mali nogomet na Jadranovu plivalištu.

- Kao virozan je, a igra mali nogomet na Jadranovom plivalištu - poručio je Pezzi.

Komentirao je i Mišićev crveni karton

Poznati sportski novinar dotaknuo se i Dinama, koji je nakon Hajdukova poraza preuzeo vrh prvenstvene ljestvice. Posebno ga je zanimalo isključenje Josipa Mišića u utakmici protiv Lokomotive, zbog kojeg će Dinamov kapetan propustiti derbi protiv Hajduka na Poljudu.

- Ako je namjerna uvreda sucu ili igraču, to je crveni karton. Tu nema razgovora. Ako je osobna frustracija, onda sudac to mora pustiti. Igraču takvog kalibra, pred derbi u Splitu, to se jednostavno ne smije dogoditi - smatra Pezzi.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na kraju se osvrnuo i na hrvatsku reprezentaciju, koja se u ponedjeljak okupila u Zagrebu uoči početka novog ciklusa Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić održao je konferenciju za novinare, a Pezzi je pohvalio njegov pristup i način razmišljanja.

- Izbornik Slaven Bilić je danas toliko toga izgovorio na konferenciji za medije. On puno promišlja, on je jedan izuzetno pametan čovjek kojemu treba vjerovati. Ako se na takve ne oslonimo, onda nećemo daleko. Još bi najbolje bilo da uzmemo nekog stranca za izbornika i onda 'ajme majko' - zaključio je Pezzi.