Piksi: Da smo kompletni, sve bi bilo drugačije; Mladenović: Da, sudac je bio malo impresioniran

Nekad stvari ne idu onako kako si zamislio. To je živa stvar, to se može dogoditi. Ispred nas su dvije utakmice, šest bodova, ako mene pitate glava gore i imamo još dosta za igrati, tako moramo razmišljati, započeo je srpski reprezentativac Darko Lazović (32) nakon poraza od Brazila (2-0) na otvaranju skupine G.

U prvom su poluvremenu 'orlovi' parirali Brazilcima, ali u nastavku nisu uspjeli te su na kraju izgubili s dva gola Richarlisona u mreži.

- Brazilu parirali jesmo, da smo mogli bolje jesmo, zašto nismo, vidjet ćemo između nas analiza što i kako. Važno je sad već ono što nas čeka, ovo vratiti ne možemo. Bitno je da se sastavimo i tjeraj dalje. Ovaj poraz niti može niti smije, niti će poremetiti ono na čemu smo radili cijelo vrijeme.

Razočaran je bio i izbornik Dragan 'Piksi' Stojković čija je momčad pala i fizički te je sve na kraju rezultiralo porazom.

- Mislim da je ključno to što smo drugo poluvrijeme u fizičkom smislu bili, da ne kažem - katastrofalni. To je za mene bilo iznenađenje. Ono gdje smo najjači, a to je pas igra... Nismo je imali. Postoje neke stvari koje mi imamo, a to su ozljede ključnih igrača - u najgore moguće vrijeme. Imamo tri rekonvalescenta, Vlahović, Mitrović i Kostić - rekao je pa nastavio:

Foto: DYLAN MARTINEZ

- Ne radi se o taktici. Žao mi je što smo u fizičkom smislu pali i što nemamo zdrave igrače. Ostaje ta sjeta što nismo kompletni jer bi sve bilo drugačije. Inače bismo mogli odigrati protiv Brazila.

Iako su vjerojatno ozlijedili Neymara (30), igrač 'orlova' smatra da je sudac bio impresioniran i malo štitio Brazilce.

- Mislim da nije ništa pogriješio što je moglo utjecati na utakmicu, malo je štitio njihove najveće zvijezde i imali su suđenje 60-40. Sudac je bio malo impresioniran, ali ništa strašno - rekao je Nemanja Mladenović (29).

