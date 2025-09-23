Obavijesti

S 14 MIJENJAO BICIKL ZA REKET PLUS+

Pilić je odrastao u ulici u kojoj su rasli najveći teniski asovi: Put Firula je put šampiona

Piše Tomislav Gabelić, Mato Galić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: PIXSELL/

Igrao je finale Roland Garrosa ‘73. • Jedini je osvojio Davis Cup s tri reprezentacije • Bio je teniski otac Ivaniševiću, Đokoviću...

Nikola Pilić, jedan od najvažnijih ljudi u povijesti tenisa s ovih prostora, jučer nas je zauvijek napustio u 87. godini. Odlazak velikana koji je cijeli život posvetio sportu ostavlja prazninu, ali i neizbrisiv trag. Kao igrač bio je pionir, tenisač koji je probijao barijere i otvarao put generacijama koje su tek dolazile.

