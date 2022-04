Pilić pustio suzu u Beogradu: 'Budite sretni što imate Novaka'

Srpski tenisač Novak Đoković izgubio je svoje prvo ovogodišnje ATP finale. Na domaćem turniru Serbia Open bolji je sa 6-2, 6-7, 6-0 bio ruski tenisač Andrej Rubljov.

Đoković je, premda poražen u finalu, nakon meča na teren pozvao neke od bivših suradnika, a među njima je bio i legendarni bivši hrvatski tenisač i izbornik Nikola Pilić.

- Izuzetna mi je čast što sam ovdje - počeo je Pilić u javnom obraćanju prisutnoj publici pa nastavio:

- Novak nije jedan od najboljih, on je je najbolji svih vremena. U konkurenciji Federera, Nadala i Murraya, 366. tjedana da budeš najbolji, to je više od sedam godina... Po mojem skromnom mišljenju, bit će potrebno tisuću godina da se to promijeni. Srđan i Dijana... - rekao je Pilić obraćajući se Đokovićevom ocu i majci pa zaplakao.

- Kada prođeš 80 godina emocije su još veće...

Publika u Beogradu ga je podržala i Pilić je dobio velike ovacije.

- Ovo je jedna od najboljih publika koje sam vidio u životu. Vi možete biti ponosni da u ovoj državi postoji jedan kao što je Novak Đoković. I nije mi jasno zašto ne mogu normalno govoriti. S Novakom sam vezan i želim mu sve najbolje, za mene je on najbolji igrač svih vremena.

Za kraj je čestitao pobjedniku Andreju Rubljovu.

- Srđan i ja smo uvijek mislili da će Novak biti veliki šampion. To je bio godinama i ostao je, a što je najvažnije on je odličan čovjek. Žao mi je što danas nije pobijedio, čestitam Rubljovu, igrao je fantastično.

