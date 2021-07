Osijek je u nedjelju ponovno zasjeo na vrh HNL-a nakon dva kola pobjedom u derbiju nad Hajdukom 2-1 na Poljudu preokretom nakon nevjerojatnog gola Marka Livaje.

- Mislim da je bila vrlo dobra utakmica za gledatelje, dosta šansi. Hajduk je stvarno ozbiljna momčad, nije bilo lako. Pogotovo uz podršku publike, uvijek je ovdje teško igrati. Mislim da smo se dobro borili, puno trčali. Sigurno je ritam težak s obzirom na Europu. Najvažnije je da smo uzeli tri boda i okrećemo se utakmici u četvrtak - rekao je Marin Pilj (24).

Veznjak Osijeka zabio je tri minute prije kraja pobjednički gol za "bijelo-plave" nakon što mu je Hajdukov golman Lovre Kalinić servirao odbijenu loptu.

- Hvala Bogu, odbila mi se lopta. Mislim da me napokon sreća pomazila, nije me htio gol. Danas je došlo, zabio sam. Nitko sretniji od mene što smo uzeli tri boda i to je najvažnije - kazao je Marin za službene stranice Osijeka.

Nakon dva kola Osijek ima šest bodova, kao i Rijeka.

- Svaka je utakmica jer si pobjedama dižemo samopouzdanje. Na otvaranju sezone bitno je ući u dobar niz kako bi nas to nosilo iz utakmice u utakmicu. Hajduk je, ponavljam, jako dobra momčad. Bit će, vjerujem, zanimljivo ove godine. Bit će puno dobrih utakmica. Najvažnije je da smo uzeli tri boda na teškom gostovanju. U četvrtak moramo pobijediti - kaže Pilj.

Slijedi uzvrat s Pogonom u četvrtak u Gradskom vrtu nakon remija 0-0 u Poljskoj. Borba za treće pretkolo Konferencijske lige i dvoboj s boljim iz ogleda CSKA Sofije i Liepaje.

- Sve je lakše kad je publika na tribinama, kad nas podržavaju i kad navijaju za tebe ljepše je igrati. Mada i ovdje, kad su protiv tebe, lijepo je. Nadam se da će doći u što većem broju i da će nas nositi do prolaska - zaključio je Pilj.

Filip Krovinović (25), dakako, nije bio dobrog raspoloženja. Hajduk nije uspio pobijediti ni u drugoj prvenstvenoj utakmici i za vrhom već zaostaje pet bodova.

- Ne znam što da kažem nakon ovakvog poraza, gorak je okus u ustima, stvarno je. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, pogotovo prvo poluvrijeme. Dogode se oscilacije u svakoj utakmici, pa i u ovoj, ali općenito mislim da smo je kontrolirali većim dijelom - rekao je Krovinović.

Livaja je zabio iz mrtvog kuta u 63. minuti vjerojatno pokušavši ubaciti s desne strane, a samo tri minute poslije izjednačio je Mario Jurčević. Piljov gol ostavio je bijele praznih džepova.

- Svi smo bili tužni u svlačionici. Poveli smo, primili brzi gol, mislim da se tu vidi da smo mladi i da nam nedostaje iskustva, ali ponosan sam na ove momke. Mislim da smo pokazali da ovaj Hajduk ima i glavu i rep i da će rasti iz utakmice u utakmicu. Ne može sve biti med i mlijeko, kako se kaže, danas nije bilo dobro što se tiče rezultata, ali što se tiče igre bilo je super - kaže Krovinović.

Posjeta je za ove prilike opet bila sjajna. Nakon nešto više od 11.000 navijača protiv Tobola u Europi, sad ih je stiglo 9486.

- Navijačima hvala na prekrasnoj podršci, opet su došli u velikom broju, bili su nam vjetar u leđa... Malo sam bez riječi jer smo izgubili utakmicu na glup način, ali ništa, vrijeme vratiti ne možemo, idemo dalje, tek je drugo kolo, čeka nas uzvrat u Europi za četiri dana - zaključio je Krovinović.

Hajduk će u četvrtak od 17 sati u Kazahstanu pokušati potvrditi prolazak u iduću rundu Konferencijske lige, gdje čeka bolji između Apollona i Žiline (1-3). U nedjelju Hajduk dočekuje Šibenik, a Osijek je domaćin Slaven Belupu.