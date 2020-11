Pique: Barcelona je sve gora i gora. Nije nam ovo laka godina

U klubu poput Barcelone ne može biti tranzicijske godine. Slijede izbori i u nadolazećim mjesecima vidjet ćemo promjene. Nije nam ovo laka godina, ne samo zbog okolnost, rekao je Pique...

<p>Jedan od onih koji uvijek ima nešto za reći, koji je uvijek bez dlake na jeziku, bila dobra ili loša situacija, je <strong>Gerard Piqu</strong>e. Možda ni on već neko vrijeme nije na razini, više se bavio poslovnim stvarima nego nogometom, što su mu mnogi zamjerili, ali barem će stati pred kamere i iskreno reći kako je, a ne bježati u svlačionicu glavom bez obzira.</p><p>A to upravo radi<strong> Leo Messi</strong> (33) koji je neprepoznatljiv u posljednje vrijeme. Protiv Dinamo Kijeva je izgledao nezainteresirano, šetao terenom kao da je na La Rambli, a uz to je opet ostao bez ozbiljnijeg učinka. Ove sezone je zabio pet golova i to sve iz - penala! Što je totalno neobično obzirom na njegov učinak i partije iz prošlih sezona.</p><p>A jedan je bio protiv ukrajinskog Dinama iz Kijeva kojeg je<strong> Barcelona</strong> na jedva pobijedila 2-1 u 3. kolu Lige prvaka.</p><p>- Dobro smo počeli, mogli smo zabiti 2-3 gola, ali nismo i to je zakompliciralo utakmicu. Pod pritiskom nismo imali kontrolu, na trenutke je bilo nelagodno, ali najvažnija su tri boda. Ima stvari koje trebamo popraviti. Ponekad pritisak nije dobar. Nismo bili koordinirani, ali moramo ići dalje i napraviti zaokret u domaćem prvenstvu - rekao je Gerard Pique koji je zabio drugi gol i tako donio pobjedu.</p><p>Dok Barca u Ligi prvaka gura s tri pobjede iz toliko susreta, u La Ligi je situacija drugačija. Klub ima tek osam bodova nakon šest kola, a prvoplasirani Real Sociedad bježi devet bodova uz dvije utakmice više. </p><p>Naravno, tek je početak sezone i dosta se toga da ispraviti, no ono što muči navijače je loša Barcelona koja je u kaosu još od prošle sezone te nezainteresirani Leo Messi. Svake sezone mnogi su Katalonce označivali kao glavne favorite za osvajanje Lige prvaka. Što zbog sjajnih igrača i uigrane ekipe, što zbog nevjerojatnog Lea koji je bio izvanredan. Ipak, situacija je sada drugačija. Od Barce više skoro nitko ništa ne očekuje, a toga je svjestan i Pique</p><p>- Klub je takav kakav je, u prijelaznom razdoblju. Mislim da je važno napraviti zaokret jer je trend takav da smo svake godine sve gori i gori. U klubu poput Barcelone ne može biti tranzicijske godine. Slijede izbori i u nadolazećim mjesecima vidjet ćemo promjene. Nije nam ovo laka godina, ne samo zbog okolnosti. Ali život se mijenja i tu smo gdje jesmo.</p><p>Od 2015. godine klub nije bio u finalu Lige prvaka, a čak dvije sezone zaredom ispadao je nakon ogromne prednosti. Prvo ih je izbacila Roma, a onda i Liverpool. A više ih nitko ne doživljava kao kandidate za naslov.</p><p>- To je normalno. Možemo samo naporno raditi. Ovo je sjajna grupa igrača i ljudi i rezultati će doći. Puno je još do kraja sezone. Neće biti lako, ali rezultati će doći - rekao je Pique.</p><p>No situacija je jako teška na Camp Nou. Ne samo u rezultatskom smislu, već i u općem smislu. Josep Bartomeu je napravio nered, odveo klub u financijski kolaps pa u miru napustio mjesto predsjednika. Davao je basnoslovne plaće šakom i kapom, davao bogatstvo za igrače koji toliko ne vrijede, a uz to se pojavio i korona virus. Prava pojačanja nisu došla jer novca nema, a primorani su na smanjenje plaća igračima kako bi uopće preživjeli.</p><p>Tek sljedeće godine su izbori i pitanje je što će se do tada dogoditi. Ronald Koeman je došao u teškoj situaciji da proba nešto iskemijati s onim što ima na raspolaganju, no čini se da u kemiji baš i nije dobar. Preostaje mu naredno razdoblje da pokuša nešto popraviti, ali s ovakvim Leo Messijem, teško da Barca može nešto. A on je tko zna gdje. Vrijeme leti, anjegov ugovor istječe sljedeće ljeto.</p>